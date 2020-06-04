Kulak ağrısı şiddetli bir hal de alabilir. Bu durum ihmal edilmemeli ve derhal bir kulak burun boğaz uzmanına gitmelidir. Kulak ağrısı birçok nedenle ortaya çıkabilir. Bu durumun neler olduğunu ancak tetkikler sayesinde öğrenmek mümkündür. Bazı geçici kulak ağrıları olma ihtimali bulunsa da süreklilik taşıyan ağrılar özellikle 12 saatten uzun sürüyorsa mutlaka bir hastalık belirtisi olarak oluşmaktadır.

Kulak Ağrısının Nedenleri

Kulak kiri: Kulakta biriken bazı kirler ağrıya neden olabilmektedir. Bu durumda hekime giderek kulağın yıkatılması ya da sprey damlalar ile tedavisi sağlanabilir. Ancak kendi başına uygulama yapmak tehlike yaratır.

Kulak zarının zarar görmesi: Kulak zarında oluşabilen delinme ya da yırtılmalar ağrıya neden olabilir.Yabancı cisimler ile kulak karıştırma nedeninden oluşan bu durum; çok zararlı bir uygulamadır. Bu da enfeksiyon yaratabilecek durumların oluşmasında tehlike arz eder.

Barotravma (Basınç travması): Ani bir basınç ile ortaya çıkabilen bu durum genelde rakım yüksekliği ya da uçak yolculukları ve denize dalma neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda iç kulak ve dış kulak arasında basınç eşitlenemez ve her hangi bir iltihaplanma ya da alerji nedeniyle östaki borusunun tıkanması oluşur ve basınç seviyesi değişir. Bu nedenle zedelenmeye neden olarak ağrı ortaya çıkar.

Alerjiler:Bazı enfeksiyonlar nedeni ile burunda oluşan mukus artışı sinüs boşluğunda basınca neden olur. Kulağa baskı yaparak ağrıya sebebiyet verebilir. Bu durumu oluşturan etmenler; toz, polen, saman nezlesi ve hayvan alerjileridir.

Dış kulak enfeksiyonu:Dış kulakta enfeksiyon sonucunda tıkanma ve tahriş olma durumu, çizilmesi veya kulağa cisim kaçması gibi nedenlerle oluşabilir. Bu durum bir kaç günde geçebilir ancak uzun sürmesi ihtimali nedeniyle tedaviye baş vurmak gereklidir. Kaşıntı, hassasiyet durumu, akıntı, işitme kaybı, ısınma, kızarıklık ve şişme gibi belirtiler gösterebilir. Diğer diş ve boğaz enfeksiyonları da bu durumu ortaya çıkararak ağrıya neden olabilmektedir.

Enfeksiyonlar: Dış kulak ve orta kulakta ortaya çıkan enfeksiyonlar; genize yakın bölgede olan östaki borusunun tıkanmasına neden olabilmektedir. Sigara, soğuk algınlığı, sinüzit, alerji ve kalıtımsal nedenler ile enfeksiyon oluşabilir.

Diş apsesi: Dişlerde ortaya çıkan apseler ya da iltihaplanmalar bazen kulağa vurabilecek kadar dağılırlar. Bu da ağrıya neden olabilir.

Kulak kanalında egzama: Kulak içinde ortaya çıkabilecek egzama türü hastalıklar kulak kanallarına etki eder ve ağrıya neden olur.

Kulak ağrılarında ciddi bir durum ortaya çıkabilme ihtimali yüzünden mutlaka ağrıların devamı halinde bir hekime görünmek gereklidir. Daha büyük sorunların ortaya çıkmaması açısından önem arz eder.