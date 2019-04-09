Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019-2 sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararını açıkladı.

"İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" ve "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" türlerinde 38 projeye Bakanlık tarafından 32 milyon 350 bin lira destek sağlandı.

Sinema alanındaki projeler, meslek birliklerince belirlenen isimler ile akademisyen ve uzmanlardan oluşan 14 kişilik destekleme kurulu tarafından değerlendirildi.

İlk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğiyle, genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildi. Bakanlığın uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçladığı animasyon türünde de 3 uzun metrajlı film desteklendi.

394 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında; ilk filmini gerçekleştirecek 13 yönetmen projesine 9 milyon 250 bin lira, 25 uzun metrajlı kurgu film yapım projesine ise 23 milyon 100 bin lira olmak üzere toplam 32 milyon 350 bin lira destek verildi. Desteklenen projeler arasında Zeki Demirkubuz'un "Hayat" adlı filmi de var...



Desteklenen projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız...