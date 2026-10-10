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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 10. Çanakkale Bienali naşlıyor

        10. Çanakkale Bienali naşlıyor

        "Metcezir // Ebb & Flow" başlığını taşıyan 10. Çanakkale Bienali, 10 Ekim - 20 Kasım 2026 tarihleri arasında 9 ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı Çanakkale'de buluşturacak. Bienalin sergileri ve etkinlikleri, kent merkezinden Troya'ya, Ayvacık'tan Assos ve Küçükkuyu'ya uzanan geniş bir coğrafyada, 15 farklı mekâna yayılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        10. Çanakkale Bienali naşlıyor

        2006 yılında başlayan ve ilk edisyonunu 2008’de gerçekleştiren Çanakkale Bienali, kültür-sanat alanında 20 yıllık birikimini yansıtan yeni üretimler, uluslararası iş birlikleri, yerel ortaklıklar ve farklı disiplinleri bir araya getiren kapsamlı bir programla kurguladığı 10. edisyonuyla sanatseverlerle buluşuyor.

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        Bu yıl “Metcezir // Ebb & Flow” başlığı altında gerçekleşen bienal; suyun çekilmesi ve yükselmesiyle ortaya çıkan hareketi, yalnızca fiziksel bir doğa olayı olmasının ötesinde, hafızanın, coğrafyanın ve zamanın sürekli dönüşümünü çağrıştıran bir metafor olarak ele alıyor. Su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında şekillenen program, biriken zamanın ve değişen hafızanın izlerini çağdaş sanat aracılığıyla takip ediyor.

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        Bienal kentin farklı katmanlarına yayılıyor

        Çanakkale Bienali’nin yıllar içinde kente kazandırdığı ve bugün kültürel işlevlerini sürdüren tarihî yapıların yanı sıra kentin farklı noktalarda ve gündelik yaşamın içindeki alternatif mekânlar da 10. edisyon kapsamında sanatla buluşuyor.

        Johannes Vogl – Summer Rain _ The Smell of Memories
        Johannes Vogl – Summer Rain _ The Smell of Memories

        Bienalin yıl boyunca etkinlik ve projelerine ev sahipliği yapan eski palamut depoları bölgesindeki MAHAL, StudioMAHAL ve DemirHAN; Türkiye’nin önemli arkeoloji ihtisas kütüphanesi Troia Vakfı Korfmann Kütüphanesi ve özgün mimarisiyle bölgenin arkeoloji mirasını dünyaya taşıyan Troya Müzesi, bienalin ana mekânları arasında yer alıyor.

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        Çarşı içinde kültürel belleğin izlerini taşıyan Mavi Ev; Cuma Pazarı’na komşu bir park kalıcı bir kamusal sanat eserine ev sahipliği yaparken; yeni kuşak sanatçı ve tasarımcıların bir araya geldiği sanayi bölgesi ASTİM de bienal programına dahil oluyor.

        Çanakkale’nin denizle kurduğu tarihsel, kültürel ve gündelik ilişkinin önemli durağı Balıkhane ise bu yıl su ve deniz ekseninde hazırlanan özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

        Kay Aplin – Seramik Çalışma
        Kay Aplin – Seramik Çalışma

        Bienal, kent merkezinin ötesine geçerek Ayvacık, Assos ve Küçükkuyu’ya da uzanıyor. Ayvacık’ın Yukarı Tartışık Köyü’ndeki özgün kümelenme, 25 yıldır Küçükkuyu’da faaliyet gösteren Adatepe Zeytinyağı Müzesi, Assos’ta çocukları doğa ve sanatla buluşturan Güneşane Vakfı ve sanata alan açan İda Blue Adatepe, bu yıl bienal programının parçası olan mekânlar arasında yer alıyor.

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        Seramikten ekolojik geçişlere, yeni üretimler ve uluslararası iş birlikleri

        10. Çanakkale Bienali’nin programında, Çanakkale’nin güçlü seramik mirasına ayrılan “Özel Odak: Seramik” de önemli bir yer tutuyor. Seramiği bir üretim tekniği olarak görmenin dışında; hafıza, arkeoloji, tarih, coğrafya ve dönüşümle ilişkili bir malzeme olarak ele alan seçki, Troya Müzesi başta olmak üzere MAHAL, Korfmann Kütüphanesi ve Mavi Ev’de farklı kuşaklardan sanatçıların üretimlerini bir araya getiriyor. Çanakkale’nin tarihsel üretim geleneğiyle çağdaş sanat pratikleri arasında bir bağ kuran seçki, kentin arkeolojik ve kültürel mirasının güncel sanat üzerinden yeniden okunmasına da alan açıyor.

        Laurent Lacotte - Do I have name
        Laurent Lacotte - Do I have name
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        Güçlü yerel ortaklıklar ve uluslararası destek ağı

        10. Çanakkale Bienali, geniş bir destek ve iş birliği ağıyla hayata geçiriliyor.

        Bienalin ana destekçiliğini Dardanel ve Kale Grubu - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) üstleniyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen bienale; Troya Kazı Başkanlığı, ÇATKAV ve Troia Vakfı yerel paydaş olarak katkı sunuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu ise kurumsal destekçiler arasında yer alıyor.

        Troya Müzesi
        Troya Müzesi

        Bienalin uluslararası program ve yeni üretimleri; Institut français de Turquie, Goethe-Institut, British Council, Tarabya Kültür Akademisi, Hollanda Konsolosluğu ve CutureCIVIC programının yanı sıra SAHA Derneği ve Clubhouse’un üretim destekleriyle hayata geçiyor.

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        Bienalin, çağdaş sanatın diliyle suyun hareketini, toprağın hafızasını, zamanın izlerini ve dönüşümleri ele alan eserlerin yer aldığı “Metcezir // Ebb & Flow” başlıklı 10. edisyonu, tüm sanatseverleri 10 Ekim’den itibaren Çanakkale’yi yeniden keşfetmeye davet ediyor.

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        #Troya Müzesi
        #sanat
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