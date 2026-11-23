Genç sanatçıların üretimlerini görünür kılmayı ve çağdaş sanatın yeni ifade biçimlerini izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan DİNAMO sergisinin 4. edisyonunu sanatseverlerle bir araya getiriyor. Swissôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat’ın sergi etkinliklerinin başlangıcını oluşturan ve ilk kez 2013 yılında düzenlenen DİNAMO, dördüncü edisyonuyla genç sanatçıların yaratıcı potansiyelini ve güncel sanatsal yaklaşımlarını yeniden İzmir’in kültür-sanat yaşamına taşıyor.

Adını mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ilkesinden alan DİNAMO, bu dönüşüm fikrini sanatsal üretimin yaratıcı gücüyle ilişkilendiriyor. Genç sanatçıların düşünsel birikimlerini, bireysel deneyimlerini ve sanatsal arayışlarını görünür kılmayı hedefleyen sergi, farklı coğrafyalardan gelen üretimlerin ortak bir kültürel platformda buluşmasına olanak sağlıyor.

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Trakya’dan Şırnak’a, Türkiye’nin farklı kentlerindeki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitim gören genç sanatçıları bir araya getiren DİNAMO IV, çağdaş sanatın disiplinler arası çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir seçki sunuyor.

Resim, heykel, enstalasyon, seramik ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerde üretilen 80’i aşkın eser; malzeme, teknik, biçim ve kavramsal yaklaşım bakımından zengin bir ifade alanı oluşturuyor. Sanatçılar, bireysel deneyimlerinden toplumsal gözlemlerine uzanan farklı düşünsel ve estetik yaklaşımlarını özgün sanatsal diller aracılığıyla izleyiciye aktarıyor.

DİNAMO IV, yalnızca genç sanatçıların eserlerini sergileyebilecekleri bir platform olmanın ötesinde, farklı eğitim kurumları ve sanatsal yaklaşımlar arasında etkileşim kurulmasına katkı sağlayan bir buluşma alanı niteliği taşıyor. Sergi, sanatçıların üretimlerini daha geniş izleyici kitleleriyle buluştururken, Türkiye’de genç sanat üretiminin çeşitliliğine ve gelişim potansiyeline de dikkat çekiyor.

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Büyük Efes Sanat’tan Genç Sanat Üretimine Destek

Sanat yöneticiliğini Dr. Meriç Aktaş Ateş’in üstlendiği Büyük Efes Sanat, DİNAMO sergi serisiyle genç sanatçıların görünürlüğünü artırmayı, sanatsal üretimlerini desteklemeyi ve sanat dünyasıyla kurdukları ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Ateş sergi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor: “DİNAMO IV'ün en önemli özelliklerinden biri, sanatsal üretimi yalnızca büyük kentlerin merkezî sanat ortamlarıyla sınırlandırmayan, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki genç yeteneklere eşit görünürlük alanı açmayı hedefleyen yaklaşımıdır. Sanatın gelişiminin farklı coğrafyalarda üretilen düşünce ve deneyimlerin karşılaşmasıyla zenginleştiğine inanıyoruz. Bu nedenle DİNAMO'yu yalnızca bir sergi olarak değil, genç sanatçıların birbirleriyle, izleyicilerle ve sanat dünyasının farklı aktörleriyle ilişki kurabildikleri kültürel bir etkileşim platformu olarak değerlendiriyoruz.”

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DİNAMO IV Sanatçıları

Abdulaziz Özdemir, Abdulkerim Gülez, Ahmet Dağdelen, Alara Başar, Ayşe Ekici, Ayşe Nihal Çoban, Ayşenur Dandiboz, Aziz Sargın, Berk Ergül, Beyza Parlak, Burcu Sağlam, Büşra Tosun, Dilşad Ergün Şerifoğlu, Elif Zaim, Emine Gülsüm Coşanoğlu, Enes Bilal İslam, Ezgi Sivrioğlu Bozkurt, Fahriye Sıla Karaboğa, Ferit Cihat Sertkaya, Fırat Payan, Gözde Arık, Günay Sıla Elmas, İbrahim Dinçol, Melih Yiğit, Melis Cantürk, Mert Çelik, Mikail Güloğlu, Murat Özgün Soy, Mustafa Akın, Nesrin Arslan, Nil Fedaioğulları, Nurdan Unus, Saltık Doğa Özsar, Sude Nas Kırıkçı, Şeyda Canpolat, Tuba Sarışen, Umut Kambak, Yağız Akdoğan, Yağmur Kaya, Zehra Seda Boztunalı.

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Sanatçıların Üniversiteleri

Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi.