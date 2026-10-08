2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ismi açıklandı. İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı yazar Anne Carson'a verildiğini duyurdu.

Kanadalı yazar Anner Carson, "klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri" dolayısıyla 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.

Açıklamaya göre, "klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog içinde, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleri" nedeniyle Kanadalı yazar Anne Carson ödülün sahibi oldu.

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ANNE CARSON KİMDİR?

1950'de Kanada'nın Toronto kentinde doğan Carson şair, yazar, çevirmen ve akademisyen olarak tanınıyor.

Toronto Üniversitesinde eğitim alan ve yüksek lisansını ve doktorasını da aynı üniversitede tamamlayan Carson, 1979'dan bu yana Kanada ve ABD'deki McGill, Michigan, New York ve Princeton üniversiteleri dahil çeşitli yükseköğretim kurumlarında klasik edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat ve yaratıcı yazarlık alanlarında dersler verdi.

Carson'ın en bilinen kitapları arasında "Eros the Bittersweet", "Autobiography of Red", "Men in the Off Hours" ve "The Beauty of the Husband" yer alıyor.

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Bugüne kadar pek çok eseri ve çevirisi yayımlanan Carson, çok sayıda edebiyat ödülüne layık görüldü.

Carson, Kanada edebiyatına katkılarından dolayı 2005'te Kanada Nişanı ile onurlandırıldı.

2025 ÖDÜLÜ MACAR YAZARA VERİLMİŞTİ

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, "Sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verilmişti.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi cuma günü duyurulacak. Nobel Ekonomi Ödülü ise 12 Ekim'de açıklanacak.