Sanatçılar, galeriler ve sanatseverler, Bayburt’ta kadınların öğrenebileceği, üretebileceği ve kendi geleceklerini şekillendirebileceği bir merkezin tamamlanması için bir araya geliyor. Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın “Kadını Destekliyoruz” projesi kapsamında, , Bilgili Holding’in ana desteğiyle Akaretler Sıraevler A23’te açılan “Adanmış Yapıtlar” sergisi, sanatın yaratıcı gücünü kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katılımını destekleyen kalıcı bir projeyle buluşturuyor.

Sergideki yapıtlar, sanatçılarının düşüncelerini, emeklerini ve dünyayla kurdukları ilişkiyi taşırken, başka insanların yaratıcı güçlerini geliştirebilecekleri bir ortamın kurulmasına da katkı sunuyor. Eserleri edinen koleksiyonerler ve sanatseverler de bu dayanışmaya katılarak Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’nin geleceğine destek oluyor.

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Hüsamettin Koçan: “Sanatla kurduğumuz ilişkinin kadınların yaşamında somut bir karşılık bulmasını istiyoruz”

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, serginin anlamını ve kadın eğitim merkezinin hedeflerini şöyle değerlendiriyor: “Baksı’yı kurarken sanatın bulunduğu coğrafyanın yaşamıyla ilişki kurmasını istedik. Yerel bilgiyi geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, geleceğe katkı sunabilecek yaratıcı bir birikim olarak gördük. Kadınların üretimi bu birikimin çok önemli bir parçası. Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’nde kadınların kendi yaratıcı güçleriyle buluşabilecekleri, öğrenebilecekleri, üretebilecekleri ve emekleri üzerinde söz sahibi olabilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz.

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‘Adanmış Yapıtlar’ı hazırlarken sanatçılardan ve galerilerden gelen destek, başlangıçtaki kaygılarımızı güçlü bir gelecek umuduna dönüştürdü. Sanatçılarımız, düşüncelerini ve emeklerini taşıyan yapıtlarını başka kadınların geleceğine katkı sunmak üzere paylaştılar. Her yapıt kendi sesini koruyor ama hepsi ortak bir niyeti taşıyor. Sanatla kurduğumuz ilişkinin kadınların yaşamında somut bir karşılık bulmasını istiyoruz. Bizim için asıl başarı yalnızca merkezin kapısını açmak değil; bir kadının orada öğrendiğini üretime dönüştürmesi, emeğinin karşılığını alması ve deneyimini başka bir kadınla paylaşması olacak. Bu geleceğe katkı sunan sanatçılarımıza, galerilerimize ve bütün destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

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Yıllar içinde biriken dostluklar ortak bir amaca dönüşüyor

“Adanmış Yapıtlar”, Koçan’ın sanatçı ve eğitimci kimliğine uzanan kişisel hikâyeleri de içeriyor. Sergi hazırlıkları sırasında kendi koleksiyonundaki yapıtlarla yeniden karşılaşan Koçan, Selma Gürbüz’ün kendisine armağan ettiği kedi figürlü yapıtı da bu dayanışmaya katıyor.

Koçan’ın öğrencilerinin öğrencilik yıllarında üreterek kendisine armağan ettiği çalışmalar da sergide yer alıyor. Elvan Alpay, Fatma Füsun İnan, Burcu Or, Elvan Ekren ve Barış Sarıbaş başta olmak üzere eski öğrencilerinin yapıtları, sanat eğitimiyle başlayan bir ilişkinin yıllar sonra kadınların eğitim ve üretimine destek olmasını sağlıyor. Koçan, bu eserlerin etkinlikte değerlendirilmesi için görüştüğü eski öğrencilerinden coşkulu bir destek aldığını aktarıyor.

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Sanatçı dostlukları, öğretmen-öğrenci ilişkileri ve yıllar içinde biriken armağanlar, böylece yeni bir anlam kazanarak kadınların geleceğine katkı sunan ortak bir amaçta buluşuyor.

Galerilerin katkısıyla kuşaklararası bir buluşma

Serginin oluşumunda galerilerin sanatçılarla kurduğu ilişkiler, seçimleri ve önerileri belirleyici rol oynuyor. Farklı sanat anlayışlarını temsil eden galerilerin katkılarıyla, kuşakları ve disiplinleri buluşturan geniş bir seçki ortaya çıkıyor.

Koçan, İstanbul Sanat Fuarı’nın kuruluşundan ve Genç Etkinlik sergilerinden taşıdığı deneyimin bu iş birliğinde yol gösterici olduğunu belirtiyor. Galerilerin sanatçı ve pazar arasındaki ilişkiye dair birikimi, vakfın kadınların eğitim ve üretimine odaklanan amacıyla bütünleşiyor.

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“Adanmış Yapıtlar”, eserleri tek bir estetik yaklaşım altında toplamak yerine, farklı sanatsal kimliklerin ortak bir toplumsal amaç için yan yana gelmesine alan açıyor. Her yapıt kendi ifade biçimini korurken, sanat dünyasının dayanışma kapasitesini görünür kılan bir bütünün parçası oluyor.

Bayburt’ta eğitim, üretim ve sosyal yaşam aynı çatı altında

Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi, Bayburt şehir merkezinde, Çoruh Nehri kıyısında inşa ediliyor. Melkan Gürsel öncülüğünde Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan yaklaşık 2.900 metrekarelik yapı, kadınların eğitime, üretime ve sosyal yaşama katılımını destekleyen çok işlevli bir merkez olarak planlanıyor.

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Merkezde kurulması öngörülen yedi atölye; moda ve üretim, ehram ve geleneksel dokuma, tasarım ve markalama, doğal boya, geleneksel zanaat ve nakış, dijital tasarım ve e-ticaret ile girişimcilik alanlarına odaklanıyor.

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra, ürünlerini tasarlama, maliyetlerini hesaplama, fiyatlandırma, sunma ve alıcıya ulaştırma süreçlerinde de yetkinlik kazanmaları amaçlanıyor. İlk etapta 150 kadın için eğitim ve istihdam olanakları sunulması, zaman içinde bu sayının artırılması hedefleniyor.

Atölyelerin yanında kreş, kütüphane, konuk evleri, sergi salonu, çok amaçlı salon ve kafeterya gibi tamamlayıcı alanlar da bulunacak. Böylece eğitim ve üretim, kadınların günlük yaşamını ve katılım ihtiyaçlarını gözeten sosyal desteklerle birlikte ele alınacak.

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Merkezin yapımı sürerken üretim şimdiden gelişiyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı, üretim çalışmalarına başlamak için merkezin inşaatının tamamlanmasını beklemiyor. Bayburt’ta iki yıldır faaliyet gösteren iki atölyede, hem iç pazara hem de uluslararası pazara yönelik projeler yürütülüyor.

On tasarımcının katkısıyla yerel kumaşlar yeni tasarım yaklaşımlarıyla ele alınıyor ve geliştirilen tasarımlar uluslararası pazara sunuluyor. Bu çalışmalarla merkezin üretim modelinin estetik ve teknik altyapısı şimdiden oluşturuluyor.

Koçan’ın yaklaşımında geleneği yaşatmak, geçmişte yapılmış olanı aynen tekrarlamak değil; yerel malzeme bilgisini ve ustalığı çağın ruhuyla buluşturarak yeni ifade ve kullanım alanları geliştirmek anlamına geliyor. Kadınların bu süreçte yalnızca uygulayıcı değil, kendi fikirlerini ve önerilerini geliştiren üreticiler olması önem taşıyor.

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Merkezin çevresinde gelişmesi öngörülen uydu atölyelerle üretimin daha geniş bir alana yayılması; tasarım, kalite ve pazara erişimin birlikte ele alındığı, devamlılığı olan bir üretim modeli kurulması hedefleniyor.

2014 yılında Avrupa Konseyi Müze Ödülü’ne değer görülen Baksı Müzesi’nin deneyiminden beslenen proje, çağdaş sanatla geleneksel üretim arasında kurulan ilişkiyi kadınların ekonomik ve sosyal katılımına taşıyor.

Sergiye katkı sunan galeriler, destekçiler ve sanatçılar

“Adanmış Yapıtlar”, aşağıdaki galerilerin, destekçilerin ve sanatçıların katkılarıyla hayata geçiriliyor.

“Adanmış Yapıtlar”, galerilerin, destekçilerin ve sanatçıların katkılarıyla hayata geçiriliyor. Sergiye Anna Laudel aracılığıyla Ardan Özmenoğlu ve Belkıs Balpınar; Art On İstanbul aracılığıyla Burhan Doğançay ve Şevket Sönmez; AWC Contemporary aracılığıyla Elif Tura ve Emre Tura; BüroSarıgedik aracılığıyla Gülsün Karamustafa ve Leyla Pekmen; DG Art Project aracılığıyla Ali Elmacı; Dirimart aracılığıyla Çiğdem Aky, Çağla Ulusoy, İnci Eviner, Nuri Bilge Ceylan, Sarkis ve Seçkin Pirim; Galeri Nev aracılığıyla Ahmet Doğu İpek, Burçak Bingöl, Murat Morova, Nermin Er ve Tayfun Erdoğmuş; Galerist aracılığıyla Burcu Yağcıoğlu, Defne Tesal, Lara Ögel ve Merve İşeri katkı sunuyor.

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Faar Gallery aracılığıyla Eda Demir ve Müveddet Nisan Yıldırım; Francisco Fino Galeri, Lisbon aracılığıyla Ali Kazma; Martch Art Project aracılığıyla Mustafa Boğa, Irmak Dönmez ve Zeynep Beler; Pi Artworks aracılığıyla Nancy Atakan ve Osman Dinç; Rıdvan Kuday aracılığıyla Deniz Karakurt Şekerci; Sanatorium aracılığıyla Erol Eskici, Çağla Köseoğulları, Irmak Canevi, Merve Şendil, Sergen Şehitoğlu ve Yağız Özgen; Sevil Dolmacı Galeri aracılığıyla Barış Sarıbaş; Vision Art Platform aracılığıyla Tanzer Arığ da sergide yer alıyor.

Sergiye yapıtlarıyla katkı sunan diğer sanatçılar ise Arzu Şemşi Kaygusuz, Aslı Işıksal, Burcu Or, Canan Demir, Damla Sari, Ebru Uygun, Ece Kibaroğlu, Ekrem Yalçındağ, Elvan Alpay, Elvan Ekren, Erdal Duman, Ertuğrul Ateş, Fatma Füsun İnan, Fırat Engin, Genco Gülan, Gülveli Kaya, Havva Altun, Hüseyin Arıcı, Hüsamettin Koçan, İrfan Önürmen, Lal Batman, Leyla Emadi, Maria Sezer, Mehmet Ali Uysal, Mehmet Kemal İçden, Mehmet Kavukçu, Mert Ege Köse, Mike Berg, Miraç Ceyhan, Murat Germen, Tibet Oktay Aslan, Ömer Tevfik Erten, Pınar Birim, Selma Gürbüz, Serina Haratoka, Serkan Demir, Seval Şener, Sezgin Toprak, Sinem Yıldırım, Şevket Arık, Uzay Çöpü, Vahap Avşar, Volkan Kızıltunç ve Vuslat.