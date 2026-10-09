Ankara Film Festivali'nde jüri başkanı Semih Kaplanoğlu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve 12–20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak 37. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması jürisi belirlendi.

“Yusuf Üçlemesi”nin son halkası “Bal” (2010) ile 60. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan; “Herkes Kendi Evinde” (2001), “Meleğin Düşüşü” (2004), “Buğday” (2017), “Bağlılık Aslı” (2019) ve “Bağlılık Hasan” (2021) gibi ödüllü filmlerinin yanı sıra tiyatro rejileriyle de dikkat çeken yönetmen, senarist ve yapımcı Semih Kaplanoğlu’nun başkanlığını yapacağı jüri, sektörün başarılı isimlerini bir araya getiriyor.

Jüride; “Korkuyorum Anne” (2004) ile SİYAD, “Kasap Havası” (2015) ile Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan, “Döngel Kârhanesi” (2005) ve “İlk Aşk” (2006) gibi filmlerin yanı sıra sahnelerin ve ekranların sevilen oyuncusu Şenay Gürler; “Toz” (2015) ve Karlovy Vary Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Ödülü kazanan “Cinema Jazireh” (2025) filmlerinin yönetmeni ve senaristi Gözde Kural; “Ahlat Ağacı” (2018), “Kuru Otlar Üstüne” (2023), “Tereddüt Çizgisi” (2023) ve “Gülizar” (2024) filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan, Altın Portakal ve SİYAD ödüllü sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Meral Aktan ile “Yumurta” (2007), “Süt” (2008), “Gözetleme Kulesi” (2012) ve “Bağlılık Hasan” (2021) filmleriyle Adana, Antalya, İstanbul, Boğaziçi film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni seçilen görüntü yönetmeni Özgür Eken yer alıyor.

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37. Ankara Film Festivali’nin kazananları, 20 Kasım Cuma akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde açıklanacak.