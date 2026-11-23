Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde 10 Aralık 2026’daki açılış konseriyle yeni sezona başlıyor. Müzik dünyasının ustalarıyla parlayan genç yıldızları arasında köprü kuran 2026/27 sezonunun ilk konserinde BİFO, ulusal ve uluslararası başarılarla adından övgüyle söz edilen piyanist İlyun Bürkev ile aynı sahneyi paylaşıyor.

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Borusan Grubu kurucu ve onursal başkanı Asım Kocabıyık’ın adını taşıyan Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleşecek 2026/27 sezonu, farklı dönemlerin ve müzik kültürlerinin zenginliğini buluşturan renkli bir program sunuyor.

Açılış Konseri’nde BİFO, piyanist İlyun Bürkev’in solistliğinde klasik müziğin en sevilen ve güçlü yapıtlarından Sergey Rahmaninov’un 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Rus romantizminin doruk noktasını temsil eden bu yapıtın yanı sıra programda Weber’in masalsı atmosferiyle tanınan Oberon Uvertürü ile Dansa Davet'i ve Manuel de Falla’nın Endülüs ritimleriyle bezeli coşkulu Üç Köşeli Şapka Süiti ve Ateş Ayini Dansı, dinleyicileri mükemmel bir sezona hazırlayan bir açılışa davet ediyor.

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AÇILIŞ KONSERİ

10 Aralık 2026, Perşembe 20.00

Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

GÜRER AYKAL şef

İLYUN BÜRKEV piyano

RAHMANINOV Piyano Konçertosu no.2, op.18

WEBER Oberon Uvertürü

WEBER Dansa Davet, op.65

DE FALLA Üç Köşeli Şapka, Süit no.2: Komşuların Dansı

DE FALLA Büyücü Aşkı: Ateş Ayini Dansı

Konser Öncesi Söyleşiler

BİFO’nun konser akşamları, müziğin yanı sıra sanatçılarla gerçekleşen keyifli buluşmalara da evsahipliği yapıyor. Müzik yazarı Aydın Büke ile orkestra ve koro şefi Sibil Arsenyan, konserler öncesinde konuk solist ve şeflerle bir araya gelerek programa dair söyleşiler gerçekleştirecek.

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Radyo Canlı Yayınları

Bu sezon da Radyo Borusan Klasik’teki canlı konser yayınları kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın seçili konserlerinden kesitler, Borusan Sanat Youtube hesabında müzikseverlerle buluşacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) yeni sezon konserlerinin biletleri, Passo’nun yanı sıra artık Mobilet üzerinden de satışa çıktı.