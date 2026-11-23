TikTok LIVE “Pera Müzesi’nde İki Gece” canlı yayınlarıyla müzenin koleksiyon ve süreli sergilerini üç sergi turu ve bir atölyeyle daha geniş bir topluluğa taşıdı. İki gün boyunca Pera Müzesi’nde gerçekleşen TikTok LIVE yayınları 36 milyon görüntülenmeye ulaştı. Dört saati aşan canlı yayınlar, Pera Müzesi’nin sergilerini fiziksel mekânın ötesine taşıyarak daha geniş bir izleyici kitlesinin sanat eserlerini keşfetmesine olanak sağladı.

Pera Müzesi’nin Sergileri Canlı Yayında Keşfedildi

Programın ilk yayınında Semiramis Pekkan, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi M. Özalp Birol eşliğinde Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar ile Osman Hamdi Bey sergilerini gezdi. Sohbette Osmanlı ile Avrupa arasındaki kültürel temaslardan Osman Hamdi Bey’in sanatına uzanan başlıklar ele alındı.

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Aynı akşam Pqueen (Pelin Baynazoğlu), İrem Divriş ile birlikte Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisini keşfetti. Bowling’in renk kullanımı, deneysel yaklaşımı ve kişisel belleği üzerine konuşuldu. İkinci gece Mösyö Taha (Taha Şahin) ve Ekin Can Göksoy, Cumhuriyet'in Kamera Arkası sergisini fotoğraf, sinema ve kültürel bağlantılar üzerinden ele aldı. Programın son yayınında İhsan Özdemir, Pera Öğrenme Programları ekibiyle birlikte Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisinden ilham alan bir atölye gerçekleştirdi.

TikTok LIVE Marka ve İtibar Yöneticisi Melis Çağlar, projeye ilişkin şunları söyledi: "Dünyanın önde gelen müzeleriyle gerçekleştirilen bu projeyi Türkiye’de ilk kez Pera Müzesi gibi köklü bir kültür kurumuyla hayata geçirmek bizim için büyük bir gurur. Semiramis Pekkan, Pqueen, Mösyö Taha ve İhsan Özdemir’in müze uzmanlarıyla buluştuğu yayınlarda sergilere farklı açılardan yaklaşma fırsatı yakaladık. LIVE’ın en güçlü taraflarından biri, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak sizi o anın parçası haline getirebilmesi. İzleyiciler Pera Müzesi’nde fiziksel olarak bulunmasalar da sergileri bizimle birlikte gezdi, sorularını yöneltti, yorumlarıyla sohbete katıldı ve birbirleriyle etkileşim kurdu. Böylece sanat etrafında aynı anda keşfeden ve konuşan canlı bir topluluk oluştu. ‘Comes Alive’ ile kültür ve sanatın keşfi için açtığımız bu alanı Türkiye’de Pera Müzesi’yle başlatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."