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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

        'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

        Şerefiye Sarnıcı, 6-8 Kasım tarihleri arasında Barok müziğin seçkin eserlerine odaklanan "Derinden Gelen Sesler" konser serisine ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:04 Güncelleme:
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        'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ işletmesindeki, yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul’un önemli tarihî yapılarından Şerefiye Sarnıcı, “Derinden Gelen Sesler” konser serisiyle müzikseverleri tarihî dokusu ve eşsiz atmosferi içinde ağırlıyor. Barok müziğin seçkin eserleri, sarnıcın mimarisiyle bir araya gelerek dinleyicilere alışılmış konser mekânlarından farklı bir müzik dinleme deneyimi sunuyor.

        Kasım ayı programında 6 Kasım’da Buse Kademli’nin “Barok Düşler”, 7 Kasım’da Cem Yolcu’nun “Barok Çello Resitali” konserlerinin yanı sıra 8 Kasım’da Furkan Ayhan ve Emirhan Serin’in yer alacağı “Sarnıç’ta Barok Tınıları” dinletisi bulunuyor.

        “Derinden Gelen Sesler” konser serisi, Barok müziğin farklı yorumlarını Şerefiye Sarnıcı’nın tarihî

        dokusuyla buluşturarak müzikseverleri sarnıcın konserleri dinlemeye davet ediyor.

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        Etkinlik Programı:

        6 Kasım Cuma | 20.00

        Barok Düşler

        Buse Kademli (Keman)

        7 Kasım Cumartesi | 20.00

        Barok Çello Resitali

        Cem Yolcu (Çello)

        8 Kasım Pazar | 20.00

        Sarnıç’ta Barok Tınıları

        Furkan Ayhan (Keman), Emirhan Serin (Çello)

        Etkinlik biletleri, müze girişindeki kiosklardan ve Passo üzerinden temin edilebilir.

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        #müzik
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