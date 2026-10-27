'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda
Şerefiye Sarnıcı, 6-8 Kasım tarihleri arasında Barok müziğin seçkin eserlerine odaklanan "Derinden Gelen Sesler" konser serisine ev sahipliği yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ işletmesindeki, yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul’un önemli tarihî yapılarından Şerefiye Sarnıcı, “Derinden Gelen Sesler” konser serisiyle müzikseverleri tarihî dokusu ve eşsiz atmosferi içinde ağırlıyor. Barok müziğin seçkin eserleri, sarnıcın mimarisiyle bir araya gelerek dinleyicilere alışılmış konser mekânlarından farklı bir müzik dinleme deneyimi sunuyor.
Kasım ayı programında 6 Kasım’da Buse Kademli’nin “Barok Düşler”, 7 Kasım’da Cem Yolcu’nun “Barok Çello Resitali” konserlerinin yanı sıra 8 Kasım’da Furkan Ayhan ve Emirhan Serin’in yer alacağı “Sarnıç’ta Barok Tınıları” dinletisi bulunuyor.
“Derinden Gelen Sesler” konser serisi, Barok müziğin farklı yorumlarını Şerefiye Sarnıcı’nın tarihî
dokusuyla buluşturarak müzikseverleri sarnıcın konserleri dinlemeye davet ediyor.
Etkinlik Programı:
6 Kasım Cuma | 20.00
Barok Düşler
Buse Kademli (Keman)
7 Kasım Cumartesi | 20.00
Barok Çello Resitali
Cem Yolcu (Çello)
8 Kasım Pazar | 20.00
Sarnıç’ta Barok Tınıları
Furkan Ayhan (Keman), Emirhan Serin (Çello)
Etkinlik biletleri, müze girişindeki kiosklardan ve Passo üzerinden temin edilebilir.