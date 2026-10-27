'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

Selle mücadelede dünya ne yapıyor? ABD afetlere nasıl hazırlanıyor? ABD felaketlerden nasıl ders çıkarıyor? Fransa sel ile nasıl mücadele ediyor? Sel suyu kuraklığa çare olabilir mi? İstanbul "Sünger Şehir" olabilir mi? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün'ün soruyor; Kocaeli Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şer... Daha Fazla Göster

Selle mücadelede dünya ne yapıyor? ABD afetlere nasıl hazırlanıyor? ABD felaketlerden nasıl ders çıkarıyor? Fransa sel ile nasıl mücadele ediyor? Sel suyu kuraklığa çare olabilir mi? İstanbul "Sünger Şehir" olabilir mi? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün'ün soruyor; Kocaeli Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Habertürk Yazarı Oray Eğin ve Gazeteci Yusuf Özkan yanıtladı. Daha Az Göster