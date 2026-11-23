İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nın “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununu ağırlıyor.

Atina’nın katı kurallarından kaçıp perilerin hüküm sürdüğü büyülü bir ormana sığınan dört genç âşık, oyunlarını sahnelemeye çalışan amatör bir topluluk ve periler aleminin kıskanç hükümdarları Oberon ile Titania… Shakespeare’in en sevilen eserlerinden Bir Yaz Gecesi Rüyası, aşkın kör edici doğasını, rüya ile gerçek arasındaki ince çizgiyi ve insan ilişkilerinin komik karmaşasını anlatıyor.

William Shakespeare’in yazdığı, Kawa Nemir’in çevirdiği, Ferhad Feqî’nin yönettiği oyunda Berfin Emektar, Halit Aslan, Hamdusena Özbey, Mesut Erenci, Nurşen Adıgüzel, Nazmi Karaman, Özcan Ateş, Ömer Akkan, Perînaz Delazy, Sakîna Jîr, Şahperî Alphan, Şahabettin Dağ, Yavuz Akkuzu, Zeycan Ateş rol alıyor.

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Kürtçe sahnelenecek oyunda Türkçe üst yazı yer alacak. Oyun, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 20.00’de Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde, 28 Kasım 2026 tarihinde saat 20.00’de Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Atina yakınlarındaki bir ormanda peri kralı Oberon ile peri kraliçesi Titania arasında bir güç mücadelesi yaşanır. Titania’yı incitmek isteyen Oberon ona bir büyü yapar. Ormana giren insanlar da bu büyünün etkisi altında kalır; duyguları yönlendirilen âşıklar gerçek arzularını gözden kaçırır ve birbirlerinden nefret etmeye başlar. Sonunda Oberon hatasını fark eder ve büyüyü bozar; yaşanan bütün tuhaf olaylar bir rüya gibi geride kalır.