Oscar Wilde'ın güzellik, gençlik, ahlak ve vicdan kavramlarını sorgulayan başyapıtı ‘’Dorian Gray'in Portresi’’, tiyatroseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Zorlu PSM, 14. sezonunda da klasik eserleri çağdaş yorumlarla buluşturan özgün prodüksiyonlarıyla yapımcı kimliğini ‘’Dorian Gray'in Portresi’’ ile sürdürüyor. Oscar Wilde'ın tek romanı olan yapımın yönetmenliğini Mehmet Birkiye, çağdaş sahne uyarlamasını ise Kerem Kurdoğlu gerçekleştiriyor. “Dorian Gray’in Portresi”, kapalı gişe gerçekleşecek prömiyerinin ardından 4, 28 ve 29 Aralık 2026, 5, 6, 19 ve 20 Ocak 2027 ile 9, 10, 23 ve 24 Şubat 2027 tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

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Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in başrollerini üstlendiği yapımda Cansu Bahadır, Çağrı Özdoğan, İlkin Öykü Fışkın, Koray Efe Yazgan, Songül Boztepe, Umur Berk Seven ve Yasemin Aksel de rol alıyor. Dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Fırat Akarcalı, koreografiyi ise Tuğçe Tuna üstlenen yapım, koro kullanımı ve özgün sahne diliyle dikkat çekiyor.

Prömiyeri yaklaşırken provalarını sürdüren Dorian Gray'in Portresi, Oscar Wilde'ın klasik eserine yeni bir yorum getiriyor. Güzellik, gençlik ve vicdan üzerine düşündüren anlatısıyla izleyiciyi Dorian Gray'in hikayesine davet eden yapım, romanın özünü güçlü bir sahne diliyle yeniden yorumluyor.

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Dorian Gray'in Portresi, 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin kapanış gösterisi olarak 3 Aralık'ta Turkcell Platinum Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirecek. Sezon boyunca Brooks Brothers ana sponsorluğunda sahnelenecek olan oyunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.