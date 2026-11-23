Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden çıkan Köpeğin Bir Günü kitabının yazarı Sander Kollaard, 26 Kasım Çarşamba 14.00’te İş Mekan’da okuyucularıyla buluşacak. Başak Güntekin’in moderatörlüğünde düzenlenecek sohbette hüzne rağmen umuda sarılan ve gündelik yaşamın içindeki küçük sevinçlere dair inancımızı pekiştiren kitabı konuşulacak.

2020 Libris Edebiyat Ödülü’nü kazanan Köpeğin Bir Günü, “hikâye kisvesine bürünmüş gölgelerden” ibaret olduğumuz hayatlarımızda yaşlanmanın yolun sonu anlamına gelmediğinin altını çiziyor; yaşama arzusuna sarılmanın, sıradanın içindeki güzelliğin farkına varmanın önemini ve insan yaşamının değerini, incelikli ve nüktedan bir dille aktarıyor:

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Ellili yaşlarındaki Henk Van Doorn, temmuz ayında bir cumartesi sabahı her zamanki gibi kalkıyor, kahvaltı ediyor, köpeği Haydut’u yürüyüşe çıkarıyor ve çok geçmeden üzülerek fark ediyor ki Haydut hasta, veteriner durumunun ciddi olduğunu söylüyor. Henk yoğun bakım ünitesinde hastabakıcı olarak çalışıyor, dolayısıyla ölümden çok da uzak bir yaşamı yok fakat çok sevdiği yoldaşının hastalığıyla birlikte zihnini arada sırada meşgul eden sorgulamalar artık ayyuka çıkıyor. Fakat bugünün diğer günlerden bir farkı var: Henk, gün boyu başına geleceklerin onu hayatı ıskalamadan, doyasıya yaşamaya iteceğini henüz bilmiyor...

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Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik İngilizce olarak gerçekleşecek ve ardıl çeviri yapılacak. Etkinliğe katılım için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.