Tanınmış sanatçıların, oyuncuların ve popüler kültür ikonlarının portrelerini, sinema tarihine damga vuran film sahneleriyle bir araya getiren “Seni Gördüğüm Yerden – From Where I See You” başlıklı sergi Canopy Istanbul Taksim'de açıldı. Sergi izleyiciyi aşina olduğu yüzlere ve görüntülere farklı bir gözle bakmaya davet ediyor.

İstanbul merkezli sanat platformu The Clique Artworks tarafından hazırlanan “Seni Gördüğüm Yerden – From Where I See You”, Melike Tabur ve Sevde Küçük’ün eserlerini bir araya getiriyor. Serginin küratörlüğünü Efe Korkut Kurt, yardımcı küratörlüğünü ise İlayda Yılmaz üstleniyor. İki ayrı koleksiyondan oluşan sergide, Fame Frames sanatçıların ve popüler kültürün hafızalara kazınmış isimlerini portreler üzerinden yorumlarken, ilk kez izleyiciyle buluşan Uncut Frames de sinema tarihinden ikonik sahneleri odağına alıyor.

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Giriş katındaki koridordan başlayan sergi rotası, ahşap lambrili duvarlar, oturma köşeleri ve geçiş alanları boyunca ilerliyor. Böylece ziyaretçiler, eserlerin arasından bir sergi salonundan çok bir film setinde dolaşır gibi geçiyor.

Sergi, adını psikanalist Jacques Lacan’ın bakış üzerine geliştirdiği düşünceden ve “Bana asla seni gördüğüm yerden bakmazsın” sözünden alıyor. Bu yaklaşım, sergideki portreler ve film sahneleri üzerinden görünür hale geliyor: İzleyici tanıdığı bir yüze ya da sahneye bakarken, gördüğü görüntünün arkasındaki hikâyeyi, kendi anılarını ve o görüntüyle kurduğu kişisel ilişkiyi de yeniden düşünüyor.

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Fame Frames, kolektif hafızada yer etmiş tanınmış isimleri vintage çerçeveler içinde yeniden yorumluyor. Klasik portre geleneğinden beslenen eserlerde, sanatçıların ve popüler kültür ikonlarının yüzleri elle akrilik boyayla tamamlanıyor. Gerçekçi portre anlayışını pop sanatın düz renk kullanımıyla buluşturan koleksiyon, izleyiciyi tanıdığı yüzlerle yeniden karşılaştırıyor.

Serginin yeni koleksiyonu Uncut Frames ise portrelerden sinemanın unutulmaz sahnelerine uzanıyor. Vintage çerçeveler içinde yeniden yorumlanan film kareleri, kimi zaman bir karakterin bakışını, kimi zaman filmin hafızalara kazınmış bir anını öne çıkarıyor. Bazı detaylar çerçevenin sınırlarını aşarak tuvalin dışına taşıyor; duman, ışık, bir el ya da başka bir görsel unsur eserin fiziksel sınırlarını genişletiyor. Sinemada kesilmemiş sahneyi ifade eden adından hareketle Uncut Frames, filmlerin yalnızca ekranda gördüğümüz anlarını değil, o anların çerçevenin dışına taşan etkisini de görünür kılıyor.

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İki koleksiyon, sinema ve popüler kültürle kurduğumuz ilişkiye farklı açılardan yaklaşıyor. Fame Frames tanıdığımız yüzleri yeniden yorumlarken, Uncut Frames unutulmaz film sahnelerini yeni bir görsel anlatımla izleyiciye sunuyor. Her iki koleksiyonda da vintage çerçeveler yalnızca eserleri çevreleyen bir unsur olmaktan çıkarak sanat ile izleyici, görüntü ile hafıza arasındaki ilişkiyi kuran önemli bir parçaya dönüşüyor. Sergi, izleyiciyi tanıdık yüzlere ve sahnelere yeniden bakmaya, onları kendi hafızası ve deneyimi üzerinden değerlendirmeye davet ediyor.

Küratör Efe Korkut Kurt sergiyi şöyle anlatıyor: “Bu yüzleri hepimiz tanıyoruz ama hiçbiri bizi tanımıyor. Sergide bu tek taraflı bakışın içinde biraz durmak ve izlerken aslında neye baktığımızı sormak istedik.”

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Sergi 14 Ocak 2027 tarihine kadar Canopy Istanbul Taksim’de ücretsi olarak ziyaret edilebilir.