İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki genç yeteneklerimize sahne deneyimi sunarak onları dinleyicileriyle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezon yer alacak isimler belli oldu.

Ekim ayında yapılan seçmelerin sonucunda, Emine Balaban (kanun), Bennu Baş (tambur), Can Ekin Buçukoğlu (piyano), Deniz Ozan Çelik (keman), Derin Çopur (piyano), Nehir Ekşi (fagot), Ada Güleç (keman), Abdullah Kaya Hasırcıoğlu (keman), Ayşe Karabıcak (keman), Elif Naz Karabulut (piyano), Selin Kırcı (flüt), Aktan Odabaşı (viyolonsel), Oğuz Okçu (klarnet), Nihat Mert Samanlıoğlu (keman), Aras Sulanç (keman), Kıvanç Arda Şabi (viyolonsel), Nil İpek Şabi (keman), Ayşe Ebru Şahinbaş (klasik kemençe), Şenol Sonat Uğun (viyolonsel), Ateş Varol (keman) ve Hediye Yücel (piyano), Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahneye çıkmaya hak kazandı.(*)

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Klasik Müzik ve Geleneksel Türk Müziği alanlarında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Stuttgart ve Weimar gibi şehirlerden 200’den fazla genç sanatçının başvurduğu serinin konserleri sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak takip edilebilecek. Yeni sezonun 23 Kasım Pazartesi 20.30’daki ilk konserinde Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) yer alacak.

Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

(*) Sahneye çıkacak genç müzisyenler soy isme göre alfabetik olarak verilmiştir. Liste, konser sıralamasını göstermemektedir.

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“KULİSTEN SAHNEYE: PARLAYAN YILDIZLAR” BELGESELİ, İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

Türkiye’nin gelecek vaat eden genç müzisyenlerini uluslararası sahnelere hazırlayan Parlayan Yıldızlar projesinin hikâyesini anlatan “Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeseli, İş Sanat’ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşuyor. Bu konserlerin 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin sanat dünyasına kattığı değeri anlatan belgeselde, projenin mimarlarından dinlediğimiz anekdotların yanı sıra, Parlayan Yıldızların deneyimleri de yer alıyor.

“Kulisten Sahneye: Parlayan Yıldızlar” belgeselini ve geçmiş sezonlardaki Parlayan Yıldızlar’ın performanslarını, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.