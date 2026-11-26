Fransız müziğinin altın çağını Paris’in büyüleyici atmosferiyle sahneye taşıyan “Paris! The Show”, Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel ve Josephine Baker gibi efsane isimlerin unutulmaz şarkılarıyla 21 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Paris’in müzik, aşk ve kabare kültürünü merkezine alan gösteri, Montmartre’ın sokaklarından dönemin ünlü Paris kabarelerine uzanan etkileyici bir yolculuğu sahnede sunuyor.

Gil Marsalla’nın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği gösteri, ünlü bir sanatçı olma hayaliyle Paris’e gelen genç Amerikalı Emily’nin Montmartre’da Edith ile kurduğu dostluğu ve Pigalle’de yaşayan genç şarkıcı Charles’a duyduğu aşkı kabare atmosferinde anlatıyor. Bu müzikal yolculukta Josephine Cocolletto, Stéphanie Impoco ve Jules Grison’un seslendirdiği şarkılara akordeon, piyano, kontrbas ve davuldan oluşan canlı orkestra eşlik ediyor.

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Paris’in romantizmini, ihtişamını ve şanson geleneğinin eşsiz zarafetini Zorlu PSM’ye taşıyan “Paris! The Show”un biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.