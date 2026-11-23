1982 yılından bu yana edebiyat ve yayıncılık dünyasının en önemli buluşma noktalarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı; Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenleniyor; yurt içinden ve yurt dışından yayınevlerini, markaları, sivil toplum kuruluşlarını, yazarları ve yayıncılık profesyonellerini İstanbul’da buluşturuyor.

Her yıl yüz binlerce kitapseveri misafir eden fuarın bu yılki teması “Edebiyatın Gerçeği, Gerçeğin Edebiyatı” ve Onur Yazarı Latife Tekin.

Dokuz Gün Boyunca Edebiyat, Sanat ve Kültür Bir Arada

Okurlara kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sunacak 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 500’ü aşkın kültür-sanat etkinliği ve 3.000’den fazla imza günüyle her yaş grubundan kitapseveri ağırlamaya farklı edebiyat türlerini, düşünce dünyalarını ve yaratıcı üretim alanlarını ziyaretçiler ile bir araya getirmeye hazırlanıyor.

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Fuarın “Edebiyatın Gerçeği, Gerçeğin Edebiyatı” teması kapsamında bireysel hafıza, toplumsal deneyim, farklı sesler ve anlatılar üzerinden; edebiyatın toplumsal gerçekliği anlama, yorumlama ve dönüştürmedeki rolü ele alınacak.

Fuar süresince okuyucularla buluşacak söyleşiler, paneller, atölyeler, özel buluşmalar ve interaktif deneyim alanlarının yanı sıra tematik günler ve temalara özel etkinlikler de programa renk katacak.

Yapay Zekâdan Karikatüre Uzanan Tematik Etkinlikler

Tematik günler ile zenginleşecek 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda; 15 Aralık Salı günü “Yapay Zeka”, 16 Aralık Çarşamba günü “Fantastik ve Bilim-Kurgu”, 17 Aralık Perşembe günü “Yaratıcılık ve Tasarım”, 18 Aralık Cuma günü ise “Karikatür” temalı etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

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“İlk Kitabım Tüyap’ta” etkinliğinde ise yeni yazarlar okurlarıyla buluşma ve eserlerini tanıtma imkanı bulacaklar.

43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Latife Tekin

Toplumsal dönüşümleri, kentleşmeyi, göçü ve bireyin değişen yaşam deneyimlerini kendine özgü anlatım diliyle eserlerine taşıyan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Latife Tekin, Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu tarafından 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı olarak belirlendi.

Yazarın, fuarın “Edebiyatın Gerçeği, Gerçeğin Edebiyatı” temasıyla bütünleşen edebiyat anlayışı ve yazarlık serüveni, dokuz gün boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle farklı yönleriyle ele alınacak. Latife Tekin’in yaşamına ve edebiyat yolculuğuna ışık tutan özel bir anı kitabı da fuar kapsamında okurlarla buluşacak.

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Latife Tekin’in edebiyatını farklı bakış açılarıyla ele alacak etkinlikler, fuarın ilk gününde başlayacak. 12 Aralık Cumartesi günü Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenecek “Dilin İçinden Dile Karşı” söyleşisinde ise Latife Tekin, Faruk Şüyün yönetiminde okurlarla buluşacak.

13 Aralık Pazar günü Can Yayınları tarafından düzenlenecek “Para Gürültüsü” başlıklı etkinlikte Barış Özkul, Aslı Güneş, Mesut Varlık, Deniz Durukan ve Nilay Özer konuşmacı olarak yer alacak. 19 Aralık Cumartesi günü yine Can Yayınları tarafından düzenlenecek “Latife Tekin ile Söyleşi” ise Haydar Ergülen yönetiminde Latife Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Fuarın son günü olan 20 Aralık Pazar günü Can Yayınları tarafından düzenlenecek “Latife Tekin Edebiyatı” başlıklı etkinlikte Esra Dicle, Başak Deniz Özdoğan ve Deniz Gündoğan İbrişim; “Latife Tekin Edebiyatını Kuşatma” başlıklı etkinlikte ise Burcu Şahin ve Pelin Özer konuşmacı olarak yer alacak.

Latife Tekin’in Edebiyat Dünyasına Belgeselle Yolculuk

Onur Yazarı etkinliklerinin dikkat çeken buluşmalarından biri de yapımcılığını ve yönetmenliğini Sevinç Yeşiltaş’ın üstlendiği “Güzergâh Edebiyat: Latife Tekin” belgeselinin gösterimi olacak. Kitapseverlere yazarın edebiyat dünyasını farklı bir anlatım biçimiyle keşfetme olanağı sunacak gösterimin ardından Sevinç Yeşiltaş, belgeselin danışmanlığını ve metin yazarlığını üstlenen Deniz Yüce Başarır ile Latife Tekin’in katılımıyla özel bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşide yazarın edebiyat yolculuğu, yazarlık deneyimi ve belgeselin hazırlık süreci ele alınacak.

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Dünya Çapında Çok Satan Eserlerin Yazarları İstanbul’da Olacak

Dünya edebiyatının farklı türlerinde eser veren ve kitaplarıyla uluslararası alanda geniş okur kitlelerine ulaşan Matt Haig, Francesc Miralles, Hannah Gold, David Almond, Julia Green ve Marc Levy fuarın uluslararası konukları arasında yer alıyor.

“Gece Yarısı Kütüphanesi”, “İnsanlar” ve “Gece Yarısı Treni” kitaplarıyla tanınan Matt Haig, “Ikigai” kitabının yazarı Francesc Miralles ve “Son Ayı”, “Kayıp Balina” ve “Ayı Dönüyor” kitaplarının yazarı Hannah Gold 13 Aralık’ta fuarın konuğu olacak.

“Garajdaki Giz” ve “Dünya Büyülü Bir Yer” eserleriyle tanınan David Almond 18 Aralık’ta; “Kırlangıç Bayır” ve “Vahşi” kitaplarının yazarı Julia Green ile “Yasak Kitaplar Kitapçısı”, “Özgürlük İçin”, “Gelecek Sefere” ve “Gölge Hırsızı” gibi eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan Marc Levy ise 19 Aralık’ta kitapseverlerle bir araya gelecek.

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İllüstratörler Duvarı Yeni Yetenekleri Yayıncılık Dünyasıyla Buluşturacak

Yayıncılık dünyasının farklı alanlarına da ev sahipliği yapan 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl İllüstratörler Duvarı projesiyle illüstratörleri ve yayıncıları bir araya getirecek. Proje kapsamında illüstratörlerin ve ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin portfolyoları yayıncılara sunulacak, yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyan proje, yayıncılık sektöründe yeni iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırlayacak.

İlber Ortaylı ve Leonardo da Vinci’ye Özel Sergiler

Kitapseverleri edebiyatın yanı sıra tarih ve sanatla da buluşturacak 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl iki özel sergiye ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan özel serginin yanı sıra Asmalımescit Sanat Galerisi tarafından düzenlenen, Leonardo da Vinci’nin evrensel mirasını çağdaş sanat yorumlarıyla buluşturan “The Route of Leonardo da Vinci” sergisi de fuar boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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“Odak Pazar Afrika” Programı ile Yayıncılıkta Yeni İş Birliklerinin Kapısı Aralanacak

Dünyanın farklı ülkelerinden yayıncılık profesyonellerini bir araya getiren 43. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl “Odak Pazar Afrika” programıyla Türk yayıncılık sektörünün Afrika pazarındaki iş birliği olanaklarını gündeme taşıyacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek program kapsamında Gana, Kenya, Nijerya, Malavi, Senegal, Somali, Fildişi Sahili, Cezayir, Tanzanya, Zimbabve, Fas ve Uganda’dan 14 yayınevi temsilcisi ve yayıncı birlikleri başkanı fuarda ağırlanacak. Program, Türk ve Afrikalı yayıncılar arasında sürdürülebilir iş birliklerinin kurulmasını, telif alışverişinin artırılmasını ve yayıncılık alanında yeni ortaklıkların geliştirilmesini hedefliyor.

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Uluslararası Salon’da Afrika ülkelerinin yanı sıra Gürcistan, Çin, İran, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Yunanistan’dan yayınevleri de yer alacak. 14 Aralık’ta Uluslararası Salon katılımcıları, “Odak Pazar: Afrika” programı kapsamında fuara katılacak yayıncılar ve Türk yayıncılar arasında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinde (B2B) telif hakları, çeviri, ortak yayıncılık ve dağıtım olanakları değerlendirilecek. Bu buluşmalarla Türkiye ile farklı ülkeler arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin yayıncılık alanında geliştirilmesi, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın uluslararası yayıncılık alanındaki konumunun ve vesile olacağı iş birliği ağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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İstanbul Kitap Fuarı Öğrenci, Öğretmen, Emekli ve Engelli Kitapseverlere Ücretsiz

Öğrenci, öğretmen, emekli ve engelli kitapseverlerin ücretsiz olarak katılabileceği İstanbul Kitap Fuarı’nın online biletleri satışa sunuldu.