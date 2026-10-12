Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat KAÇUV, 12 Renk, Binlerce Umut sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor

        KAÇUV, 12 Renk, Binlerce Umut sergisiyle çocukların geleceğine umut oluyor

        Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği güçlendirmek amacıyla Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle "12 Renk, Binlerce Umut" sergisini düzenliyor. Sanatın birleştirici gücüyle 12 sanatçının eserlerini bir araya getiren sergide gerçekleştirilecek eser satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü, kanser tedavisi gören çocukların tedavi yolculuklarına umut olmak için KAÇUV'un yürüttüğü destek çalışmalarına katkı sağlayacak. 15 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) açılacak sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KAÇUV'dan çocuklara umut: 12 Renk, Binlerce Umut

        Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), sanatın birleştirici gücünü çocukların tedavi yolculuklarına uzanan bir dayanışmaya dönüştürüyor. Altan Çelem, Aygün Tuğay, Bahri Genç, Devrim Erbil, Didem Ünlü, Gazi Sansoy, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Mahir Güven, Saim Erken, Selahattin Aydın, Serap Muratanoğlu Eyrenci ve Yalçın Gökçebağ’ın eserleriyle katkı sunduğu “12 Renk, Binlerce Umut” sergisi, 15-31 Ekim tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Farklı sanat anlayışlarını çocuklar için ortak bir amaçta buluşturan sergide, eserler sanatseverlerle çocukların tedavi süreçlerine destek olma fırsatı arasında bir köprü kuracak.

        REKLAM

        “BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 12 SANATÇI, ESERLERİNİ ÇOCUKLARIN İYİLİK HALİ İÇİN BİR ARAYA GETİRDİ”

        KAÇUV, 25 yıldır kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin yanında oluyor. “12 Renk, Binlerce Umut” sergisi de sanat dünyasının çocukların tedavi yolculuğuna verdiği desteği görünür kılan özel bir buluşma niteliği taşıyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, 12 sanatçının eserlerini bir arada görme fırsatı bulurken; sergideki eserlerin satışından elde edilen gelirin bir bölümü, kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

        KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, serginin sanatın birleştirici gücünü çocukların tedavi süreçlerine yönelik dayanışmayla buluşturduğunu belirtti.

        REKLAM

        Çocukların kanser tedavisiyle karşı karşıya kaldığı sürecin hem çocuklar hem de aileleri için birçok ihtiyacı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yıldız; “KAÇUV olarak, bu yolculukta onların yanında olmak, ihtiyaç duydukları desteğe erişmelerini sağlamak ve tedavi sürecini onlar için mümkün olduğunca destekleyici hale getirmek için çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “12 Renk, Binlerce Umut” sergisinin bizim için en kıymetli tarafı, birbirinden değerli 12 sanatçının eserlerini çocukların iyilik hali için bir araya getirmesi. Sanatın birleştirici gücünü dayanışmayla buluşturan bu serginin, sanatseverlerle daha da büyümesini diliyoruz. Her bir eserin çocukların tedavi yolculuğuna uzanan bir desteğe dönüşecek olması bizim için çok değerli. Tüm sanatseverleri 15-31 Ekim tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde bizimle bu anlamlı buluşmaya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAÇUV
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hiranur davası yeni baştan
        Hiranur davası yeni baştan
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Husiler Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldı, gerilim tırmandı
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        "İlk yarıdaki oyun tamam!"
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu BAM’dan döndü
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        Korkunç iddia: 13 kurşunla çete infazı
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Bu hafta burçları neler bekliyor?
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Yerli otomobiller vites yükseltti
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        Memurlar emeklilikte uyum bekliyor
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        "Daha güçlü bir Avrupa için Türkiye şart"
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        e-Tebligat sistemine başvuru için son gün 30 kasım
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        İlkay'dan transfer açıklaması!
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        Dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        "Asıl o zaman ölmeye başlıyor"
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti