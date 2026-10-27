'Liste' oyunu sezonu İzmir'de açacak

Başarılı oyuncu İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni “Liste” (The List) ile sahne yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor.

Londra’daki prömiyerinde tamamen dolu salonda dakikalarca ayakta alkışlanan oyun, Ankara ve İstanbul gösterimlerinde de yoğun ilgi gördü. Özellikle İstanbul prömiyerinde aynı akşam gerçekleşen iki temsilin de kapalı gişe oynanması ve finalde yaşanan duygusal anlar uzun süre konuşuldu.

“Liste” yeni sezona, 4 Kasım’da İzmir’de başlayacak; ardından Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul’da sahnelenecek.

GÜÇLÜ BİR PERFORMANS, DERİN BİR VİCDAN MUHASEBESİ

İnci Türkay, yaklaşık 55 dakika boyunca sahnede kurduğu güçlü anlatıyla izleyiciyi sarsıcı hikâyenin içine çekiyor. Türkay’ın sahne hâkimiyeti ve duyguyu ilmek ilmek işleyen performansı, oyunun giderek yükselen duygusal yoğunluğunu finale kadar taşıyor.

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Gerçek bir hikâyeden doğan “Liste”; sıradan bir annenin gündelik “yapılacaklar listesi”nin trajik bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille sahneye taşıyor. Işık ve gölge tasarımıyla derinleşen atmosfer, sade sahne diliyle birleşerek izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakıyor.

İNCİ TÜRKAY – “LİSTE” (THE LIST) YENİ SEZON GÖSTERİLERİ

4 Kasım – Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu – Karşıyaka, İzmir

– Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu – Karşıyaka, İzmir 20 Kasım – Avlu Kültür Merkezi, Ertuğrul Salonu – Balıkesir

– Avlu Kültür Merkezi, Ertuğrul Salonu – Balıkesir 23 Kasım – Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu – Kocaeli

– Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu – Kocaeli 24 Kasım – Baba Sahne, İstanbul

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLÜ BİR METİN

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Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı Liste (The List), yayımlandığı günden bu yana önemli ödüllere layık görüldü ve çağdaş Fransızca tiyatro repertuvarında dikkat çeken metinler arasında yer aldı. Eser; Governor General’s Literary Award (Drama – French), Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award gibi prestijli ödüller kazandı. Katmanlı yapısıyla izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet eden metin şu soruyu gündeme getiriyor: “Küçücük bir ayrıntı, koca bir hayatı değiştirebilir mi?”