Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Liste' oyunu sezonu İzmir'de açacak

        'Liste' oyunu sezonu İzmir'de açacak

        İnci Türkay'ın nefes kesen performansıyla geçtiğimiz sezon çok beğenilen ve konuşulan tiyatro oyunlarından biri olan "Liste" (The List), yeni sezonu 4 Kasım'da İzmir'de açacak. Oyun 20 Kasım'da Balıkesir'de, 23 Kasım'da Kocaeli'de ve 24 Kasım'da İstanbul'da sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Liste' oyunu sezonu İzmir'de açacak

        Başarılı oyuncu İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni “Liste” (The List) ile sahne yolculuğunu yeni sezonda da sürdürüyor.

        Londra’daki prömiyerinde tamamen dolu salonda dakikalarca ayakta alkışlanan oyun, Ankara ve İstanbul gösterimlerinde de yoğun ilgi gördü. Özellikle İstanbul prömiyerinde aynı akşam gerçekleşen iki temsilin de kapalı gişe oynanması ve finalde yaşanan duygusal anlar uzun süre konuşuldu.

        “Liste” yeni sezona, 4 Kasım’da İzmir’de başlayacak; ardından Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul’da sahnelenecek.

        GÜÇLÜ BİR PERFORMANS, DERİN BİR VİCDAN MUHASEBESİ

        İnci Türkay, yaklaşık 55 dakika boyunca sahnede kurduğu güçlü anlatıyla izleyiciyi sarsıcı hikâyenin içine çekiyor. Türkay’ın sahne hâkimiyeti ve duyguyu ilmek ilmek işleyen performansı, oyunun giderek yükselen duygusal yoğunluğunu finale kadar taşıyor.

        REKLAM

        Gerçek bir hikâyeden doğan “Liste”; sıradan bir annenin gündelik “yapılacaklar listesi”nin trajik bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille sahneye taşıyor. Işık ve gölge tasarımıyla derinleşen atmosfer, sade sahne diliyle birleşerek izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakıyor.

        İNCİ TÜRKAY – “LİSTE” (THE LIST) YENİ SEZON GÖSTERİLERİ

        • 4 Kasım– Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu – Karşıyaka, İzmir
        • 20 Kasım– Avlu Kültür Merkezi, Ertuğrul Salonu – Balıkesir
        • 23 Kasım– Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu – Kocaeli
        • 24 Kasım – Baba Sahne, İstanbul

        DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLÜ BİR METİN

        REKLAM

        Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı Liste (The List), yayımlandığı günden bu yana önemli ödüllere layık görüldü ve çağdaş Fransızca tiyatro repertuvarında dikkat çeken metinler arasında yer aldı. Eser; Governor General’s Literary Award (Drama – French), Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award gibi prestijli ödüller kazandı. Katmanlı yapısıyla izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet eden metin şu soruyu gündeme getiriyor: “Küçücük bir ayrıntı, koca bir hayatı değiştirebilir mi?”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. (İHA)

        #inci türkay
        #baba sahne
        #tiyatro
        #liste
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti