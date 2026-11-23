Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Öğretmenler Günü’nü öğretmenlere özel “Sanatın İçinden Yaratıcı Yöntemler” başlıklı ücretsiz bir atölyeyle kutluyor. Müze, Pera Öğrenme’nin hazırladığı programla 28 Kasım Cumartesi günü Saat 14.00’te Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisinden ilham alan, renk ve yaratıcı ifade odaklı bir atölyeyi öğretmenlerle buluşturuyor. Katılımcıları, sanatçının renk ve boyama tekniklerinden hareketle duygu ve anılarını resimlerine aktarabilecekleri yaratıcı bir deneyim bekliyor.

Sergiden atölyeye uzanan bir keşif

Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen program, Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım turuyla başlıyor. Turun ardından katılımcılar, Frank Bowling Stüdyosu’nun öğretmenler için hazırladığı videoyu izliyor. Atölyede öğretmenler, duygu ve anılarını renkler, boyanın akışı ve farklı malzemelerin bıraktığı izlerle ifade ettikleri resimler üretiyor. Sanatçının tekniklerinden yola çıkan bu çalışma, katılımcılara yaratıcı ifadelerini keşfetme fırsatı veriyor. Atölye, öğretmenlere sunduğu deneyimin yanı sıra sınıfta öğrencileriyle uygulayabilecekleri yöntemleri de keşfetme olanağı sağlıyor.

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Pera Müzesi, Öğretmenler Günü’nü farklı avantajlarla da kutluyor. 21–25 Kasım arasında Pera Müzesi Artshop’ta tüm ürünlerde %15 indirim uygulanıyor. Aynı tarihlerde Pera Müzesi Dostluk Programı’nın tüm üyelik kategorilerinde %20 indirim fırsatı sunuluyor. Dostluk Programı başvuruları Pera Müzesi Artshop’tan gerçekleştirilebiliyor.

Atölye ücretsiz ancak rezervasyon gerekiyor.