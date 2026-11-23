Akbank Sanat’ın düşünsel üretimi destekleyen Felsefe Seminerleri Dizisi, yeni döneminde “Resimlerle Düşünmek” başlığıyla resim ile felsefe arasındaki ilişkiye odaklanıyor. 19 Kasım’da başlayan ve Mayıs 2027’ye kadar devam edecek olan program, dil ve düşünce arasındaki ilişkinin bir benzerinin resim ve görme arasında kurulup kurulamayacağı sorusundan yola çıkacak. Buradan hareketle bakışın resim tarafından nasıl yeniden biçimlendirildiğini sanat tarihinden örneklerle ele alacak. Mağara resimlerinden modern sanata uzanan süreçte resimlerin bireysel ve kolektif hatırlama, algılama ve beklenti biçimlerini nasıl dönüştürdüğü, ressamlar ile filozoflar arasında kurulan bir diyalog üzerinden tartışılacak.

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İstanbul Topkapı Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Maya Mandalinci, “Bir Özgürlük Problemi: Resmin Tuttuğu Açıklık” başlıklı seminerde sanatı bir özgürlük meselesi olarak ele alacak. Mandalinci, zorunluluktan özgürlüğe uzanan sanatsal taşımı Kant’tan Heidegger’e doğru izleyecek ve Heidegger’in Van Gogh’un pabuçları örneği üzerinden sanat eserinin açtığı alanı tartışacak.

“Adorno ile Caravaggio Arasında Bir Diyalog Denemesi: Temsil, İmge ve Eserin ‘Daha Fazlası’” başlıklı seminerde Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Umur Başdaş, Caravaggio’nun eserlerini Adorno’cu bir perspektiften inceleyecek. Başdaş, Adorno’nun eserin kavramsal olarak tüketilemeyen “daha fazlası”na ilişkin düşüncesinin Caravaggio’nun resimlerinde nasıl görünür hâle geldiğini araştırarak felsefe ile sanat arasındaki politik iş birliğini Eleştirel Teori bağlamında ele alacak.

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Programın moderatörü olan ve aynı zamanda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Şan, “Mağara Resimlerinden Taş Tepeler’e, İnsan ve Hayvan Resimleri Üzerine Bir Sorgulama” başlıklı seminerde Maurice Merleau-Ponty’nin Göz ve Tin eserinde Lascaux mağarasına dair kurduğu cümleden yola çıkacak. Tarih öncesi sanattaki insan-hayvan melezleşmelerinden Karahantepe’de sırtında leopar taşıyan insan figürüne uzanan seminerde Şan, Paleolitik imajların 20. yüzyılda yarattığı zihinsel dönüşümün bir benzerinin bugün Taş Tepeler’in Neolitik imajları yoluyla düşünülüp düşünülemeyeceğini sorgulayacak.

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Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Direk, “Merleau-Ponty ve Cézanne’ın Şüphesi” başlıklı seminerde Merleau-Ponty’nin Cézanne’ın doğayı tasvir etme biçimine verdiği önemi ele alacak. Direk, Cézanne’ın her fırça darbesinde barınan şüphenin Merleau-Ponty tarafından psikolojik değil, ontolojik ve fenomenolojik bir zeminde nasıl incelendiğini ve bu okumada özgürlük deneyimine yapılan vurguyu tartışacak.

“Tarihsel Eşiklerde Resimlerin Kolektif Sesi: Arzu İmgelerinden Ütopik Manzaralara” başlıklı seminerde Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Toros Güneş Esgün, Ernst Bloch’un arzu imgeleri kavramından hareketle resimlerin yeniyi ve henüz var olmayanı nasıl anlattığını soracak. Esgün, “ütopyacı-gerçekçi resim eleştirisi” olarak adlandırdığı görme ve yorumlama biçimini, Orta Çağ ile Rönesans eşiğindeki Giotto ve 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş eşiğindeki Franz Marc’ın resimleri üzerinden örneklendirecek.

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Programın son semineri “Ali Avni Çelebi’nin Maskeli Balo Resmi: Türk Modernizminin Bir Alegorisi”nde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Dastarlı, Ali Avni Çelebi’nin 1928 tarihli Maskeli Balo eserini merkeze alacak. Dastarlı, Fredric Jameson ve Hans Belting’in fikirleri ekseninde resimdeki mekân parçalanması, maskeleme ve temsil krizi üzerine bir okuma yaparak estetik modernizm ile toplumsal modernleşme arasındaki gerilimli ilişkiyi tartışmaya açacak.

Program Takvimi:

10 Aralık 2026, Perşembe 18.30

“Bir Özgürlük Problemi: Resmin Tuttuğu Açıklık”

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Konuşmacı: Maya Mandalinci

7 Ocak 2027, Perşembe 18.30

“Adorno ile Caravaggio Arasında Bir Diyalog Denemesi: Temsil, İmge ve Eserin ‘Daha Fazlası’”

Konuşmacı: Umur Başdaş

18 Şubat 2027, Perşembe 18.30

“Mağara Resimlerinden Taş Tepeler’e, İnsan ve Hayvan Resimleri Üzerine Bir Sorgulama”

Konuşmacı: Emre Şan

4 Mart 2027, Perşembe 18.30

“Merleau-Ponty ve Cézanne’ın Şüphesi”

Konuşmacı: Zeynep Direk

15 Nisan 2027, Perşembe 18.30

“Tarihsel Eşiklerde Resimlerin Kolektif Sesi: Arzu İmgelerinden Ütopik Manzaralara”

Konuşmacı: Toros Güneş Esgün

6 Mayıs 2027, Perşembe 18.30

“Ali Avni Çelebi’nin Maskeli Balo Resmi: Türk Modernizminin Bir Alegorisi”

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Konuşmacı: Elif Dastarlı