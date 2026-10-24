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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Slava's Snow Show yeniden Türkiye'ye geliyor

        Slava's Snow Show yeniden Türkiye'ye geliyor

        Olivier Ödüllü Slava's Snow Show, Mart 2027'de yeniden Türkiye'ye geliyor. Dev balonları, kar fırtınası ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan sahneleriyle izleyicileri büyüleyen gösteri, 17-21 Mart tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de, 24-28 Mart tarihlerinde ise ilk kez Ankara'da TED Ankara Koleji Ata Sahne'de izleyiciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 01:08 Güncelleme:
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        Slava's Snow Show yeniden Türkiye'ye geliyor

        30 yılı aşkın süredir dünyanın farklı ülkelerinde sahnelenen Slava's Snow Show, Mart 2027'de Piu Entertainment organizasyonuyla yeniden Türkiye'de olacak. Daha önce İstanbul'da izleyicilerle buluşan ve kapalı gişe sahnelenen gösteri, bu kez turnesine Ankara'yı da ekliyor. Tiyatro, müzik, şiir ve görsel sanatı bir araya getiren Slava's Snow Show, her yaştan izleyiciyi çocukluğun hayal dünyasına davet ediyor.

        30 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında sahneleniyor

        Dünyaca ünlü performans sanatçısı ve Soytarılar Akademisi'nin kurucusu Slava Polunin tarafından yaratılan Slava's Snow Show, 1993 yılından bu yana 120'den fazla ülkede 15 bini aşkın performansla 14 milyon seyirciye ulaştı. Londra'dan New York'a, Avustralya'dan Meksika'ya uzanan uluslararası yolculuğunda 20'den fazla ödüle layık görülen gösteri, Olivier Ödülü'nün yanı sıra Drama Desk Ödülleri'nde Eşsiz Teatral Deneyim ödülünü kazandı ve Tony Ödülleri'nde En İyi Özel Teatral Etkinlik dalında aday gösterildi.

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        Dev balonlar ve kar fırtınasıyla unutulmaz bir sahne deneyimi

        Slava's Snow Show, geleneksel tiyatro anlatımının ötesine geçen sahne diliyle izleyicileri sözcüklere ihtiyaç duymadan kurulan bir dünyanın içine çekiyor. Slava Polunin'in yarattığı karakterler, mizahı ve hüznü bir araya getirirken müzik, ışık ve görsel efektlerle zenginleşen sahneler her yaştan izleyiciye sesleniyor.

        Gösterinin en dikkat çekici anları arasında salonu dolduran dev balonlar ve izleyicileri de içine alan kar fırtınası yer alıyor. Sahneyle seyirci arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu anlar, Slava's Snow Show'u yalnızca izlenen değil, birlikte deneyimlenen bir gösteriye dönüştürüyor.

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        İstanbul'dan sonra ilk durak Ankara

        Türkiye'de daha önce İstanbul'da sahnelenen Slava's Snow Show, 2027 turnesinde ilk kez Ankara seyircisiyle buluşacak. Gösteri, 17-21 Mart 2027 tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, ardından 24-28 Mart 2027 tarihleri arasında TED Ankara Koleji Ata Sahne'de sahnelenecek.

        Konser biletlerine Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo üzerinden satışa çıktı.

        Slava's Snow Show 2027 Türkiye Gösterim Takvimi

        İSTANBUL | Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

        • 17 Mart 2027, Çarşamba | 20.30
        • 18 Mart 2027, Perşembe | 20.30
        • 19 Mart 2027, Cuma | 20.30
        • 20 Mart 2027, Cumartesi | 15.30 ve 20.30
        • 21 Mart 2027, Pazar | 14.30 ve 19.30

        ANKARA | TED Ankara Koleji Ata Sahne

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        • 24 Mart 2027, Çarşamba | 20.30
        • 25 Mart 2027, Perşembe | 20.30
        • 26 Mart 2027, Cuma | 20.30
        • 27 Mart 2027, Cumartesi | 15.30 ve 20.30

        28 Mart 2027, Pazar | 14.30 ve 19.30

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