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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Thirty Seconds to Mars İstanbul'a geliyor

        Thirty Seconds to Mars İstanbul'a geliyor

        Ünlü oyuncu Jared Leto'nun solisti olduğu Thirty Seconds to Mars grubu nesillere damga vuran şarkılarıyla, 1 Haziran'da Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluşacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:02 Güncelleme:
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        Thirty Seconds to Mars İstanbul'a geliyor

        Rock müziğin en karakteristik gruplarından Thirty Seconds to Mars, 1 Haziran 2027’de Ataköy Marina Arena’da sahne alacak. Alternatif rock’ı sinematik bir anlatımla buluşturan, görkemli sahne prodüksiyonları ve milyonlarca hayrana ulaşan şarkılarıyla dünya çapında güçlü bir iz bırakan grup, Only You Live organizasyonuyla İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza atacak.

        “The Kill”, “From Yesterday”, “Kings and Queens” ve “Closer to the Edge” gibi kuşakların hafızasına kazınan şarkılar, Thirty Seconds to Mars’ın müzikal yolculuğunun en güçlü durakları arasında yer alıyor. Duygusal yoğunluğu yüksek melodileri, büyük nakaratları ve rock müziğin enerjisini görsel bir evrene dönüştüren yaklaşımıyla grup, dinleyicileri yalnızca bir konserin değil, ortak bir deneyimin parçası olmaya davet ediyor.

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        JARED LETO’NUN ÇOK YÖNLÜ DÜNYASI, SAHNEDE BİR GÜCE DÖNÜŞÜYOR

        Grubun solisti Jared Leto, müzik ve sinema arasında kurduğu özgün bağla çağdaş kültürün en dikkat çekici isimlerinden biri. Oscar ödüllü oyunculuğunun yanı sıra güçlü sahne karizması, teatral anlatımı ve izleyiciyle kurduğu doğrudan bağ sayesinde Thirty Seconds to Mars konserlerini kendine özgü bir deneyime dönüştürüyor. Shannon Leto’nun davullarıyla şekillenen grubun dinamik sound’u ise bu deneyimin müzikal omurgasını oluşturuyor.

        2002’de yayımlanan ilk albümünden 2005 tarihli A Beautiful Lie ile gelen uluslararası çıkışına, This Is War, Love, Lust, Faith and Dreams ve America albümlerinden 2023’te yayımlanan It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day’e uzanan kariyeri boyunca Thirty Seconds to Mars, müziğini sürekli yenilerken kendine özgü kimliğini korumayı başardı. Dünya çapında 15 milyondan fazla albüm satışı ve sayısız uluslararası turneyle grubun hikâyesi, rock müziğin sınırlarını aşan bir yolculuğa dönüştü.

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        2027’de A Beautiful Lie ve This Is War albümlerinin mirasını odağına alan özel turne konseptiyle yeniden yola çıkan Thirty Seconds to Mars, geçmişin ikonik şarkılarını bugünün sahne enerjisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Konserin biletleri, 29 Ekim'de satışa çıkacak.

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