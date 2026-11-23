Şehrin en ritmik buluşması PSM Loves2Gather, Coca-Cola katkılarıyla her konserinde farklı müzik dünyalarından gelen iki sanatçıyı aynı gecede sahneye çıkararak müzikseverleri yeni seslerle tanıştırıyor. Serinin ilk gecesi, Avrupa’da ve Türkiye’de kendi dinleyici kitlesini yaratmış iki grubu aynı akşam bir araya getiriyor. PSM Loves2Gather, 18 Aralık akşamı %100 Studio’da Triggerfinger ile The Ringo Jets’i ağırlıyor.

Serinin açılış gecesinin performansını, alternatif müzik dünyasında kendine özgü enerjisiyle öne çıkan The Ringo Jets üstleniyor. Tarkan Mertoğlu, Deniz Ağan ve Lale Kardeş’ten oluşan grup, 2012’de kurulduğu günden bu yana dinamik sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

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Repertuvarında Türkçe ve İngilizce şarkılara birlikte yer veren grup, 2014’te yayımladığı albümle adını yurt dışında da duyurdu. Primavera Sound, Sziget ve Øyafestivalen gibi Avrupa’nın önemli festivallerinde yer alan The Ringo Jets, bu kez PSM Loves2Gather’ın açılış gecesinde müzikseverlerle buluşacak.

The Ringo Jets’in ardından sahneye, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca canlı performanslarıyla adından söz ettiren Triggerfinger çıkıyor. Vokal ve gitarda Ruben Block’un, davulda Mario Goossens’in yer aldığı grup, All This Dancin’ Around, By Absence of the Sun ve Colossus gibi albümleriyle Avrupa müzik sahnesinde öne çıktı. Grubun Lykke Li’nin ‘I Follow Rivers’ şarkısına Hollanda radyosu 3FM’deki canlı yayında yaptığı akustik yorum, kısa sürede Belçika, Hollanda ve Avusturya’da listelerin zirvesine yerleşti.

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Belçika Müzik Endüstrisi Ödülleri’nde (MIA) yılın hiti ve en iyi canlı performans dahil dört ödülün sahibi olan grup, Londra Hyde Park’ta The Rolling Stones konserinin açılışını da üstlendi. Los Angeles’ta prodüktör Mitchell Froom ile yaptığı çalışmalarla müziğine yeni bir yön veren Triggerfinger, ilk günkü heyecanını koruyan performansını Zorlu PSM %100 Studio’ya taşıyacak.

Triggerfinger + The Ringo Jets konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.