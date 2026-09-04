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        Haberler Kültür-Sanat Türkiye'deki kreatif profesyoneller için yeni program

        Türkiye'deki kreatif profesyoneller için yeni program

        Netflix, Türkiye'deki kreatif sektör profesyonellerine yönelik 'Sıradaki Hikaye' programını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Türkiye'deki kreatif profesyoneller için yeni program

        Netflix, Türkiye’deki kreatif sektör profesyonellerine yönelik yeni programı Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü’nü duyurdu. 2026 yılı içerisinde İstanbul’da gerçekleşecek sunum gününde, katılımcılar projelerini Netflix Türkiye ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) içerik ekiplerinden oluşan seçici kurula yüz yüze sunacak.

        Sunumların ardından seçilen projeler geliştirme aşamasına geçebilecek. Geliştirme sürecine alınan projelerin kreatifleri, Netflix içerik ekipleriyle senaryo ve diğer yaratıcı materyaller üzerinde birlikte çalışacak. Seçilen projelerin geliştirme süreci platform tarafından desteklenecek.

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        KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Program, 18 yaşından büyük ve daha önce izleyiciyle buluşmuş en az bir yapımda senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almış kreatif sektör profesyonellerine açık. Başvuru sahiplerinin henüz platformun yapımında bu görevlerden herhangi birini üstlenmemiş olması gerekiyor.

        Başvuru sahipleri programa aksiyon, gerilim, karakter odaklı drama, komedi ve genç yetişkin türlerindeki özgün kurmaca projeleriyle katılabilecek. Projelerin Türkçe, başvuru materyallerinin ise Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanması gerekiyor.

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        BAŞVURULAR 8 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

        Adaylar başvurularını 8 Eylül–6 Ekim 2026 tarihleri arasında www.siradakihikaye.com web sitesi üzerinden iletebilecek.

        Üç yıl süreyle devam edecek programla yeni hikâyelere ulaşılması ve henüz şirketle çalışma deneyimi edinmemiş kreatif profesyonellere alan açılması hedefleniyor.

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        #Sıradaki Hikaye
        #Netflix
        #program
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