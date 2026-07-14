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        Haberler Kültür-Sanat Wolf Alice İstanbul'a geliyor!

        Wolf Alice İstanbul'a geliyor!

        Mercury Prize ve BRIT ödüllerinin sahibi, modern indie rockın en iyi gruplarından kabul edilen Wolf Alice, Epifoni organizasyonuyla 15 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluşacak. Konserin biletleri satışta...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Wolf Alice İstanbul'a geliyor!

        İngiliz alternatif rock sahnesinin önemli gruplarından biri olan Wolf Alice, 15 Temmuz 2026 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir araya geliyor.

        Kariyerleri boyunca Mercury Prize başarısından BRIT ödüllerine kadar pek çok ödül kazanan, Glastonbury ve Primavera Sound gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde devleşen grup, turne kapsamında İstanbul'da konser verecek.

        Ellie Rowsell'in karakteristik ve güçlü vokali ile grubun nostaljik olduğu kadar çağdaş da tınlayan özgün gitar tonlarının buluşacağı konserde "Blue Weekend" gibi hit albümlerden parçalar dinleyici karşısına çıkacak.

        Gecenin açılışını İngiltere alternatif müzik sahnesinde "Yılın çıkışı" olarak gösterilen Keo yapacak.

        Ham enerjisiyle dikkat çeken Keo'nun sahne performansıyla dinleyiciler gecenin atmosferine hazırlanacak.

        Konserin biletleri Biletinial'da satışta...

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