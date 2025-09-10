Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dülük antik kentini ziyaret etti

Kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy'a ziyarette, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer de eşlik etti.

Daha sonra antik kentteki yeraltı tapınağında incelemede bulunan Bakan Ersoy, Dülük Mahallesinde düzenlenen müzik dinletisine katıldı.

Antik kentin tanıtımının kayalara yansıtıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Kerem Görsev konser verdi.

DÜLÜK ANTİK KENTİ

Antik dönemde güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer alan, Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Kilikya'ya, Helenistik ve Roma döneminde ise Antakya ve Kilikya'dan Zeugma'ya uzanan İpek Yolunun güzergahında bulunan Dülük Antik Kenti, milattan önce binlerce yıl öncesine tarihlendiriliyor.

Taş Devrinin yanı sıra Bakır Çağından kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte, Eski Taş Çağından da izler bulunuyor.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender İmparatorluğu arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor. Bir dönem Mitra inancının hakim olduğu kentte, dünyada bilinen, yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.