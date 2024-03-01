Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: GençKart uygulaması başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GençKart uygulamasının bugünden itibaren başladığını açıkladı. Ersoy; konuyla ilgili şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın

daha önce müjdesini verdiği GençKart uygulamasını bugün başlattık. Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Hayırlı olsun...