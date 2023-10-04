Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alımı 2023: Sanatçı alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alımı 2023: Sanatçı alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Sanatçı alımı başvuruları 16 Ekim'e kadar devam edecek. Alınacak 450 sözleşmeli sanatçıyla, 2007'den bu yana ilk defa aynı anda en yüksek alım sayısına ulaşılmış olacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı bşavurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, detaylar...

Başvuru sürecine ilişkini yapılan açıklamada; "Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59’a kadar) alınacak.

3 Şurada Paylaş!









KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,