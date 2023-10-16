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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sektöre destek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sektöre destek

        Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün buluşma noktası olarak görülen dünyanın en önemli içerik fuarı MIPCOM başladı. Fuarın ilk gününde Türk dizi ve filmlerinin tanıtıldığı millî katılım alanı yoğun ilgi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:51
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        Bakanlıktan sektöre destek
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        Fransa’nın Cannes kentinde bugün başlayan MIPCOM fuarı, dünyanın birçok ülkesinde film ve dizi sektör temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin de çok sayıda firma ile katıldığı fuarda dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor. Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odasının iş birliğinde oluşturulan Türkiye millî katılım alanın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu tarafından yapıldı.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, MIPCOM fuarında içerik ihracatının artırılması, tanıtım ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi konularında üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Dünyanın 108 ülkesinden binlerce yapımcı ve alıcı ile 10 binin üzerinde ziyaretçinin katılımının beklendiği MIPCOM fuarı 19 Ekim’de sona erecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı heyeti; Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Kültür ve Turizm Bakanı Baş Danışmanı Tayfun Topal'dan oluştu.

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        BAKANLIKTAN SEKTÖRE DESTEK

        Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada yakalanan bu büyük başarının artırılarak devam ettirilebilmesi amacıyla dünyanın en önemli içerik fuarlarına yapımcıların ve satış ajanslarının katılımına İstanbul Ticaret Odasının iş birliğiyle destek veriyor. Bu fuarlar arasında MIPCOM’un yanı sıra MIP TV, Asya TV Forum ve Market, Dubai Uluslararası İçerik Fuarı ve Content Americas’da bulunuyor.

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        TÜRK DİZİLERİ DÜNYADA BÜYK İLGİ GÖRÜYOR

        İçerikleri her geçen gün zenginleşen Türk dizileri 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor. Orta Doğu ve MENA Bölgesi’nde başlayan bu başarı hikayesi tüm dünyaya yayılırken Şili’den İspanya’ya, Rusya’dan Hindistan’a kadar her yerde Türk dizileri büyük ilgi görüyor.

        Dizi filmlerinin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyen Türkiye, bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alırken diziler ülkenin yumuşak gücü olarak da kültür diplomasisine önemli katkı sağlıyor.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #MIPCOM
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