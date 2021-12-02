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Haberler Magazin Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman başlayacak? Netflix beklenen tarihi duyurdu
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Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman başlayacak? Kulüp 2. kısım fragmanı yayında

Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman başlayacak? Büyük heyecan uyandıran ve Türkiye Yahudilerinin hayatını farklı bir bakış açısı üzerinden izleyicilere aktararak bu konuda ilk olma özelliği taşıyan dizinin 2. kısmı merakla bekleniyor. Netflix Kulüp dizisi 2. kısım tarihini açıkladı. Peki, Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman başlayacak? İşte Kulüp fragmanı...

Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman başlayacak? Netflix beklenen tarihi duyurdu

Kulüp dizisi 2. kısım yayın tarihi belli oldu. Türkiye Yahudi cemaatinin hayatını bir başka bakış açısıyla izleyiciye yansıtan ve bu konuyla ilgili alanında ilk olan Kulüp dizisinin 2. kısmı heyecanla bekleniyor. Peki, Kulüp dizisi 2. kısım ne zaman başlayacak? İşte Netflix Kulüp dizisi 2. kısım tarihi...

KULÜP DİZİSİ 2. KISIM YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Kulüp dizisi ikinci yayın tarihi Netfilix tarafından 6 Ocak'ta başlayacak. Netflix Kulüp dizisinin fragmanını yayınladı. İkinci kısım fragmanın sonunda yer alan görünlere göre dizinin ikinci kısmında 6 - 7 Eylül olaylarına değinilecek.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NE?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

NETFLİX KULÜP OYUNCULARI KİMLER?

Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.

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