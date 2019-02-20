1997 yılında Avrupa'da İngiliz takımları ile başlayan kulüp televizyonculuğunu 1990'lı yılların sonunda İspanyol ve İtalyan takımları takip etti.
2000'li yıllarda ise Arsenal ve Middlesbrough takımları kanallarını kapatarak YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ederken, diğer büyük takımlar da yayınlarını YouTube kanallarına kaydırdı.
Türk takımları ise 2000'li yılların başlarında kanallarını kurarak, televizyondan yayına başladı. 2004'te FB TV, 2005'te BJK TV, 2006'da GS TV, 2009'da ise Bursaspor TV televizyondan yayına geçti.
BARCELONA'NIN 6 MİLYON ABONESİ VAR
YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan futbol kulübü sayısı her geçen gün artıyor.
En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri. 6 milyon abonesi olan Barcelona, dünyada YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 4,3 milyon abonesiyle ezeli rakibi Real Madrid takip ediyor.
İngiltere'den Liverpool'un 1,9 milyon, Manchester City'nin 1,6 milyon, Manchester United'ın 1,5 milyon ve Arsenal'in 1,2 milyon ve Chelsea'nin 1,1 milyon YouTube abonesi var.
Fenerbahçe, Türkiye'de 709 bin abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen takım. Galatasaray, 658 bin abonesiyle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 271 bin, Trabzonspor'un 112 bin YouTube abonesi bulunuyor.
Dünyada 1 milyondan fazla YouTube abonesi olan spor kulüpleri:
|Takım
|Ülke
|YouTube abonesi (Milyon)
|Barcelona
|İspanya
|6
|Real Madrid
|İspanya
|4,3
|Liverpool
|İngiltere
|1,9
|Juventus
|İtalya
|1,8
|PSG
|Fransa
|1,7
|Manchester City
|İngiltere
|1,6
|Manchester United
|İngiltere
|1,5
|Arsenal
|İngiltere
|1,2
|Chelsea
|İngiltere
|1,1
|Bayern Münih
|Almanya
|1
Televizyondan ve YouTube üzerinden yayın yapan en fazla aboneye sahip Türk spor kanalları:
|Takım
|Kanal
|Kuruluş yılı
|YouTube abone sayısı (Bin)
|Fenerbahçe
|FB TV
|2004
|709
|Galatasaray
|GS TV
|2006
|658
|Beşiktaş
|BJK TV
|2005
|271
|Trabzonspor
|-
|-
|112
|Bursaspor
|Bursaspor TV
|2009
|23
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