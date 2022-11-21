Müşteriler kaçıştı! Kumkapı karıştı! Restoran kavgası! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Fatih Kumkapı'da geçen cumartesi gecesi komşu restoranların çalışanları bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavgada tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyeler havada uçuştu.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR Kavganın devamında taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açarken silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti.

BİR KİŞİ SİLAHLA YARALANDI Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.