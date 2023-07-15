Kumru yuvası için halıyı yere sermiyor Diyarbakır'da yaklaşık 1.5 ay önce balkonda katlanmış halı üzerine yuva yapıp yavrularını besleyen kumru için halısını yere sermeyen Mahsum Karahan, "Yavrulara dokunmamak için halıyı hiçbir yere götürmüyoruz" dedi

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki bir sitenin apartman dairesinde ikamet eden Karahan, evinin balkonunda 1.5 ay önce beklemediği manzara ile karşılaştı.

Balkona yaz temizliği için bıraktıkları halıları almaya giden Karahan, yuva yapan kumru ile karşılaştı.

Karahan, daha sonra kumrunun yumurta yaptığını görünce, halılardan birini aldı diğerini ise bıraktı.

Bir süre sonra 2 yavru kumrunun yumurtadan çıktığını fark eden Karahan, gündüzleri yavruların annesinin gittiğini her gördüğünde sıcak havalardan dolayı yanlarına su bıraktığını söyledi.

Kumrunun yaptığı yuvadan dolayı halıyı kaldırmadıklarını ve uçana kadar öyle bırakacaklarını ifade eden Karahan, “1.5 ay önce annem yaz temizliği için halıları balkona taşıdı. Toplamda balkona bırakılan iki halı vardı. Birini almak için balkona geldiğimizde bir kumrunun diğer halı üzerine yuva yaptığını gördük. Daha sonra yuvayı yaptıktan sonra yumurtaladı.

Bundan dolayı diğer halıyı da kaldıramadık. Yuva yapılan halıyı kaldırdığımızda ister istemez kumru yuvayı bozup yumurtaları kırıyor. Mecburen beklemek zorunda kaldık. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. Büyük halıyı yıkamaya verdiğimizde bir baktık ki yavrular yumurtadan çıkmış. Yavrulara dokunmamak için halıyı hiçbir yere götürmüyoruz. Yavrular uçana kadar halıları yıkamayacağız” dedi.

Hayvan sevgisinin herkese aşılanması gerektiğini dile getiren Karahan, “Yavruların annesi sabah bir çıkıyor akşama kadar gelmiyor. Bu zaman diliminde ben yavru kumrulara su veriyorum. Akşam yavruların annesi döndüğünde bazen camdan bakıyoruz kendiyle bir şeyler getiriyor. Şu anda biz yavrulara sudan başka bir şey veremiyoruz. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. İçinde insanlık sevgisi olan biri mecburen yardıma ihtiyaç hayvanlara da bakmalıdır” diye konuştu.