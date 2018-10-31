Kur, bütçe endişesi ile 15 kuruş yükseldi

Rahip Andrew Brunson'un bırakılmasının ardından son 2.5 ayın en dip rakam olan 5.47'nin altına inen doları ÖTV ve KDV indirimi haberi nedeniyle oluşan bütçe disiplini endişesi yeniden yükseltti.

ÖTV ve KDV indirimlerinin bütçe gelirlerini azaltıp açığı artıracağını öngören yatırımcılar Türk Lirası'ndan çıkma eğilimi gösterdi. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın otomotiv, beyaz eşya ve mobilyaya yılsonuna kadar ÖTV ve KDV indirimi yapılacağına dair açıklamalarının ardından dolar kuru 5.50'nin altından 15 kuruş birden yükselerek 5.63'e dayandı.

Böylece kur yüzde 3'e yakın değer kazandı. Sonrasında biraz gevşeyen dolar kuru 5.60 seviyelerinde işlem görmeye başladı. Lira böylece son dönemdeki sert kayıplarının bir kısmını telafi ederek Eylül ayından bu yana yaklaşık %20 değer kazanmasının ardından yeniden düşmeye başladı.

FAİZ DE YÜKSELDİ

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından sert yükseldi. Açıklama öncesi yüzde 18.22 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52'ye kadar tırmandı.

Albayrak, altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığını, 1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'nin 15'er puan indirildiğini duyurdu. Bir bankacı, "Mali disipline ilişkin yapılan onca açıklamanın ardından vergi indirimleri piyasaları endişelendirdi. TL'deki tepki, vergi indirimleri yoluyla kaynağı belirlenmeden yapılacak gelir azaltıcı etkilerden kaynaklı. Benzer şekilde açıklamaların ardından 10 yıllık tahvil getirisinin de 0.3 puan yükseldiğini gördük" dedi.

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