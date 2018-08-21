Sık sık "çayın yanında güzel bir kurabiye olsa" diyenlerdenseniz kavanozlarda saklayacağınız kurabiye tariflerine ihtiyacınız var demektir. Kurabiye yaparken kullanacağınız birkaç malzeme hem kurabiyenin ömrünü hem de tadını değiştirebilir. Bu nedenle pastane kurabiyelerinde sıkça kullanılan mahlepli kurabiye tarifini sizler için yazdık. İşte mahlepli kurabiye tarifi ve mozaik kurabiye tarifi...

KURABİYE YAPIMINDA PÜF NOKTALAR

Kurabiye yapımına hamurla başlandığına göre ilk olarak o kısımdaki püf noktalardan söz edelim. Hamurun çok iyi yoğurulması ve malzemelerin tam olarak birbirine karışması gerekir. Kabaran bir kurabiye yapmak istiyorsanız kabartma tozunu en son eklemelisiniz. Tuzlu kurbiye yaparken uzun ömürlü olması için yumurta kullanmayıp doğru oranda sirke kullanmalısınız. Böylece hem ağızda dağılır hem de bayatlamadan günlerce dayanabilir. Tatlı kurabiye yaparken yağ ve şeker oranı çok önemlidir. Kısaca kurbiyenin en önemli püf noktaları iyi yoğrulmuş bir hamur ve birkaç farklı malzeme kullanmaktan geçer...

MAHLEPLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

200 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Nasıl yapılır?

3 su bardağı kadar unu bir kaba alın ve ortasını açın. Tereyağ, sıvıyağ ve yoğurdu unun ortasında karıştırın. Geri kalan malzemeyi de ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 15 dakika yoğurmalısınız. Kuraiye yaparken kulak memesi kıvamında hamur elde etmek gerekir. Hazırlanan hamuru en az 30 dakika dinlendirin. Sonra kurbiye kalıbı ile şekil vererek yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Üzerine beyaz susam atın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Kurbiyelerin üzeri kızarınca fırını kapatın. Kurabiyelerinizi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis edebilir ya da bir kavanozda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...

MOZAİK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

200 gram tereyağı

1,5 su bardağ toz şeker

1 yumurta

1 yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

2 çorba kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir çimdik

2 su bardağı un

Nasıl yapılır?

Tereyağı ve toz şekeri geniş bir kapta karıştırın. Yumurta, yumurta sarısı ve vanilyayı ilave edip 2-3 dakika daha çırpın. Karışımı ikiye bölün bir tarafa un, kabartma tozunun yarısını diğer tarafa un, kakao, kabartma tozu ekleyip yoğurun. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurların üzerini streç filmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurları kurabiye yapımına başlamak için tekrar yoğurun. Her iki hamurdan da cevizden daha ufak olacak parçalar kopartıp yuvarlayın. Yuvarlakları üst üste koyarak elinizle hafif bastırın. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Kurabiyeler soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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