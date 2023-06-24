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Kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eski zamanlara ait 'su künkü' buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde yaptıkları eğitim dalışında, eski zamanlarda kullanılan ve 'su künkü' olarak bilinen, yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit etti

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DHA

  • İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli kurbağa adamlar tarafından Van Gölü'nde eğitim dalışı yapıldı.
  • Kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eski zamanlara ait 'su künkü' buldu

    Ekipler, eğitim dalışı sırasında eski zamanlarda su ve benzeri sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen ve 'su künkü' olarak bilinen, yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit etti.

     
  • Kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eski zamanlara ait 'su künkü' buldu

    Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerimizce; Van Gölü içerisinde kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim dalışında eski zamanlarda su sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen su künkü olarak tabir edilen yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir. 
  • Kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eski zamanlara ait 'su künkü' buldu

    Konu ile ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır" denildi.
  • Kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eski zamanlara ait 'su künkü' buldu

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