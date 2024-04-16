Ramazan Bayramı'nı geride bırakan İslam alemi diğer dini bayramı olan Kurban için hazırlık yapıyor. Dini bayramlar, resmi tatil olarak ilan edildiği için vatandaşlar tarafından tarihler araştırılıyor. Bunun yanı sıra, Kurban'ın da Ramazan gibi 9 günlük tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte, detaylar...