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HABERTURK.COM

Bahar ve yaz aylarında özellikle kırsal bölgelere kabus gibi çöken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında önemli bir uyarı geldi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Durdu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları uyardı.

"KURBAN KESERKEN BULAŞABİLİR"

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Eğitimi” etkinliğinde konuşan Doç. Dr. Durdu, "Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar genelde kurban ibadetini kendileri yerine getirir ve kurbanlarını kendileri keserler. Bu durum Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için risk oluşturabilir. Çünkü hayvana tutunmuş olan ve hayvan sahibinin fark edemeyebileceği kene, bulaşa neden olabilir. Ya da halihazırda enfekte olmuş hayvanın, kan gibi vücut sıvılarından bulaş riski söz konusu olabilir. Bu nedenle kurban kesen vatandaşlar son derece dikkatli olmalı ve korunmalı" dedi.

"EN ÇOK VAKA TÜRKİYE'DE"

Doç. Dr. Durdu, dünyada en çok KKKA vakası görülen ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Durdu, “KKKA Türkiye’de ilk olarak 2002’de dikkat çekmeye başladı. 2018 yılına kadar da Türkiye’de toplam 11 bin civarında vaka görüldü ve bu vakaların 528’i ölümle sonuçlandı. Bu da yüzde 4,78 ölüm oranı anlamına geliyor” diye konuştu.

Bu yıl henüz fazla vaka görülmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Durdu, “Bunun sebebini hava şartları olarak öngörüyoruz. Bahar mevsiminin, dolayısıyla da yağmurların uzaması, KKKA vakalarının görülmesini geciktirmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Durdu, 2020 yılına kadar 37 sağlık personelinde KKKA vakasına rastlandığını, bunların 5’inin ölümle sonuçlandığını söyledi.