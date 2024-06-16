Kurban Bayramı'nın en sevilen geleneklerinden biri olan kurban eti kavurması, aileleri bir araya getiren ve sofralara lezzet katan özel bir yemektir. Bu lezzeti hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Haberimizde hem kolay hem de lezzetli bir kavurma yapmak isteyenler için kurban eti kavurması tarifini derledik. İşte, adım adım yapılışı...