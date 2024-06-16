Kurban Bayramı'nda sofralarınıza lezzet katacak: İşte adım adım kurban eti kavurmasının tarifi!
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte, bu özel günlerde sofralarınıza lezzet katmak ve sevdiklerinizi mutlu etmek için doğru tarifleri bulmak çok önemli olabiliyor. Bu sebeple lezzetli ve pratik kavurma tarifleri arayanların sayısı internette hızla artıyor. Peki, kavurma nasıl yapılır? İşte, sizin için evde kolayca yapabileceğiniz kurban eti kavurması tarifi!
Kurban Bayramı'nın en sevilen geleneklerinden biri olan kurban eti kavurması, aileleri bir araya getiren ve sofralara lezzet katan özel bir yemektir. Bu lezzeti hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Haberimizde hem kolay hem de lezzetli bir kavurma yapmak isteyenler için kurban eti kavurması tarifini derledik. İşte, adım adım yapılışı...
KURBAN ETİ KAVURMA TARİFİ
MALZEMELER:
500 gram kuşbaşı dana, koyun veya kuzu eti
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI:
Çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve dinlendirmiş olduğunuz etlerinizi tencereye alın. Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurmaya devam edin.
Etler kavrulurken soğanınızı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlerin içine ekleyin.
Bu sırada etin üzerinde zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun. Daha sonra üzerine tereyağını da ekleyin.
Ardından kaynar suyunu ekleyip karıştırın. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.
Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin. Etler yumuşayınca tuzunu ve baharatlarını ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
Biraz demlendikten sonra etinizi isterseniz pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!