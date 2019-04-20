2019 Kurban bayramı tarihi ne zaman sorusu tatilci vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkardığını duyurmuştu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil? İşte bayram tatilleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2019

Kurban Bayramı Arefesi 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününde başlıyor. Bayramın birinci günü ise 11 Ağustos 2019 Pazar günü, Bayramın son günü ise 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşlar iş durumlarına göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar'ı da tatillerine ekleyebilir ve böylelikle 9 gün tatil yapabilirler. Cumhurbaşkanlığı'ndan ise kurban bayramı tatili ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı