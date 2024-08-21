'Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze...' bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, 24 Ağustos – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında tasarımcı Lalehan Uysal’ın “Kurda, Kuşa, Aşa… Ve Göze…” sergisine ev sahipliği yapıyor. Uysal’ın, hayatın sürdürülebilirliğinin öznesi olan tohumların fark edilmesi için yakın plan çektiği ve makrografik olarak tanımladığı yeni tohum fotoğraflarından oluşan sergi, her gün saat 12.00-20.00 arasında Yapı Kredi bomontiada GALERi’de ziyaret edilebilir.

Tasarımcı Lalehan Uysal, ilk tohum fotoğrafları sergisini Oxford Üniversitesi’nde 40 yılı aşkın süredir her yıl farklı temalarla gerçekleşen“Oxford Symposium on Food and Cookery”de açtı. Londra’daki sergisini Türkiye’de farklı şehirlerde, farklı coğrafyaların topraklarına has tohumların fotoğraflarıyla açtığı sergiler izledi.