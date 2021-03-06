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'Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı' İş Sanat'ta

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan’ın hazırladığı “Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı” bu akşam saat 20.30'da İş Sanat'ın internet sitesi ve Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

'Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı' İş Sanat'ta

Kanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslan’ın hazırladığı Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı İş Sanat mart ayı programında yerini aldı. Türk Sanat Müziği’nin önemli bestekârlarının eserlerini geleneksel fasıl yorumuyla icra eden aynı zamanda akademik kariyerlerine çeşitli konservatuvarlarda devam topluluk, dinleyicileri fasıl müziğinin en parlak dönemlerine götürecek.


Günümüzde de çok sevilen ve kullanılan makamların başında gelen Kürdîlihicazkâr makamına ayrılan fasılda Kemençeci Vasilâki’nin “Kürdîlihicazkâr Peşrev”i ile başlayan repertuvar, Kemâni Tatyos’un “Kürdilihicazkar Saz Semâi” ile tamamlanacak.

Türk Sanat Müziği’nin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu, serhanende İbrahim Suat Erbay başta olmak üzere hanendeler ve sazendeler ile Kürdîlihicazkâr Meydan Faslının ilk gösterimi bu akşam saat 20.30dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konser, İş Sanat’ın diğer etkinlikleri gibi sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.

İş Sanat’ın mart ayındaki etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in solisti olduğu grup “Barabar”ın konseri 14 Mart Tıp Bayramı’nda yayında olacak. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın unutulmaz şarkılarından oluşan repertuvarıyla “Caz Baharı”, solistler Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Caz Orkestrası’nın yorumuyla 20 Mart’ta yayınlanacak. Klasik müzik serisinde 11 Mart’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ile keman sanatçısı Cihat Aşkın,25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.

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