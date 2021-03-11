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HaberlerParaBankacılıkKüresel piyasalar ECB'ye odaklandı
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Piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı
AA

ABD'de, gerçekleştirilen tahvil ihalelerin sorunsuz atlatılması, ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon, piyasa faizlerinin gerilemesini ve pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilecek 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalaması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta beklentiler doğrultusunda yüzde 0,4 artarken, çekirdek TÜFE'deki artışın yıllık yüzde 1,3 ile tahminlerin altında kalmasının ardından New York borsasında, özellikle de sanayi hisselerinde alışlar güçlendi.

Gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise artan risk iştahı ile düşüşünü ikinci günde de devam ettirdi ve 91,8'e geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,46 artışla 32.297,02 puana yükselerek rekor seviyeye çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti.

Avrupa borsalarında da İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07'lik sınırlı düşüşle günü tamamlarken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Avrupa ve ABD borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükseliş kaydetti.

Dolardaki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.735 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 68 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,4 azalışla 7,5131'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5020 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

Öte yandan ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, analistler, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceğini ve bu konuda sözle yönlendirme yapılabileceğini belirtiliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ocak ayı JOLTS açık iş sayısı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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