'Kürk Mantolu Madonna' ile bitti

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi. Bu yıl birincisi düzenlenen festivalin kapanış oyunu 'Kürk Mantolu Madonna' oldu. 18 Ekim - 9 Kasım arasında düzenlenen festivalde 7'si yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 10 kapalı gişe oyun sahnelendi.

Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde kapalı gişe oyunların sahnelenmesinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Festivalin kapanış oyunu olan Sabahattin Ali'nin klasik eseri 'Kürk Mantolu Madonna'yı Engin Alkan yönetti. Alkan'ın başrolde sahneye de çıktığı oyunda kendisine Tuba Ünsal, Alper Saldıran ve Sercan Badur eşlik etti.