Başrollerini Burçin Terzioğlu , Engin Altan Düzyatan ve Berrak Tüzünataç gibi önemli isimlerin yer aldığı Kurşun dizisi bu akşam 7. final bölümü ile son kez ekranlara gelecek. Bir dönem dizisi olarak yayın hayatına başlayan Kurşun'un 7. bölüm fragmanları

KURŞUN 7. BÖLÜM FRAGMANLARI

Babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur. “Babamı kim öldürdü” sorusu Orhan’ı hiç ummadığı bir isimle karşı karşıya getirir. Bu isim Leyla’yı da oyunun içine çekerek, Orhan ve Leyla arasında bir çatışmanın başlamasına sebep olur. Artık Orhan hem babasının katilini aramakta hem de Leyla’yı kaybetmemek için mücadele etmek zorundadır.

Kocasının öldürüldüğünü öğrenen Zehra aynı kaderi oğlunun da yaşamasından endişe ederek, Orhan’ı yolundan döndürmek için çabalar. Ancak Orhan kararlıdır yolundan dönmez. Orhan’ın babasının katillerinin açığa çıkacak olması, Kerim Paşa ve Nuri Kargı’nın kontrolü yitirmesine sebep olur, Orhan’a engel olmaya çalışmaları başlarına yeni belalar açar.

Kocasını kaybetmenin acısını üzerinden atamayan Gülce, yeni bir şokla karşılaşır, küçük Ozan kötü adamların kaybetmesin de kilit bir rol oynar. Hayatı boyunca Nuri Kargı’nın kızı olmasının bedelini ödeyen Leyla, şimdi de sevdiği adamı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Leyla’nın korkuları Orhan’ın çabası ve özverisi sayesinde boşa çıkar, Orhan ve Leyla yeni bir yola birlikte adım atarlar.