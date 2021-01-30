Bayıldı rayların üzerine düştü! 0:00 / 0:00

AA

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay durağında beklerken fenalaşıp raylara düşen kadının, vatmanın dikkati sayesinde kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Türk-İş durağında tramvay bekleyen kadın, bir anda fenalaşarak rayların üzerine düşüp baygınlık geçirdi.

RAYLARIN ÜZERİNDEKİ KADINI FARK ETTİ

AA'da yer alan habere göre durağa 10 metre yaklaşan tramvayın vatmanı Merve Yıldız Öker, bir kişinin rayların üzerinde yattığını fark etti. Tramvayı durduran Öker, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Kadın, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bu arada, olay, durağın güvenlik kamerasına yansıdı.