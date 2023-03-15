Kurtarma ekiplerinin yardımcısı: Uma, Leydi ve Çıtır

Aslanbek, bu çalışmalarda köpeklerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bölgede ilk olarak sesli arama yaptık. Köpek tepki verirse daha sonra cihazlı aramayla o alanı netleştiriyoruz. Daha önce Van depremine gittik. Kayıp aramaları olduğu zaman oralara gidiyoruz. Canlı arama köpeği bunlar, sadece canlı insanı buluyorlar, kadavraya ya da cesede havlamıyorlar" diye konuştu.