Kurtulmaya çalışırken daha kötü hale getiriyor olabilirsiniz! Akneyi daha kötü hale getiren 10 alışkanlık

3. YETERSİZ TEMİZLİK YA DA AŞIRI TEMİZLİK

Cildi yeterince temizlemek, birikmiş yağ ve kirleri uzaklaştırır; ancak çok agresif ya da sık temizlemek, cildin doğal bariyerini zedeler. Bu durum ciltte kuruluk ve tahrişe dönüşerek daha fazla yağ üretimini tetikler.