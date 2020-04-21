Kuru fasulye nasıl yapılır? Ana yemeklerin öncüsü olan kuru fasulye kimi zaman bir baş soğanla kimi zaman yayık ayranla kimi zaman tane tane pirinç pilavıyla yeriz. Kuru fasulye yemeği sağlığımız açısından çok önemli bir yere sahip. Bilinen ve en çok tüketilen baklagil. Yapana şimdiden afiyet olsun.

Kuru Fasulye Malzemeler:

1 kâse kuru fasulye

500 gram kuşbaşı

1 orta boy kuru soğan

2 sivri biber

1 kırmızı biber

1 büyük boy domates

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

İsteğe göre baharat

Tuz

Kuru Fasulye Yapımı: